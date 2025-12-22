"Когнитивная война" вместо наступления: в чем заключается цель атак ВС РФ на севере Украины, — ISW

Россия развернула на севере Украины новую фазу информационно-психологического давления, маскируя ее под локальные боевые действия у границы. Цель этих шагов — создать иллюзию прорыва фронта и усилить свои переговорные позиции перед возможными договоренностями с Западом.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), российские войска прибегли к так называемой кампании когнитивной войны в Сумской и Харьковской областях. Речь идет об ограниченных трансграничных атаках на участках границы, которые долгое время оставались относительно спокойными. Аналитики отмечают: эти действия имеют не столько военную, сколько информационную цель — сформировать представление о якобы разрушении украинской обороны.

В частности, 20-21 декабря появилась информация о проникновении российских подразделений в приграничное село Грабовское Сумской области. Украинская сторона подтвердила боевые столкновения в районе населенного пункта и сообщила об отводе отдельных позиций для стабилизации ситуации. В то же время в Москве и пророссийских источниках заявили о "захвате" Грабовского и соседнего Высокого, что, по оценке ISW, является преувеличением или элементом информационной кампании.

Відео дня

Аналитики отмечают, что фактический контроль над Грабовским остается неопределенным. По данным источников, связанных с украинской разведкой, населенный пункт сейчас находится в "серой зоне". Несмотря на заявления российских милблогеров о продвижении к селу Рясное, украинские военные это опровергли, подтвердив лишь длительные бои без прорыва линии обороны. Российская сторона связывает эти действия с подразделениями 34-й мотострелковой бригады.

Продвижение ВС РФ в Сумские и Харьковской областях — карта

Попытка прорыва РФ на границе Харьковской области

Параллельно РФ осуществила еще одну показательную атаку в Харьковской области. Геолокационные видео зафиксировали, как группа российской пехоты численностью около 15 человек пыталась штурмовать украинские позиции вблизи Сотницкого Казачка — менее чем в полукилометре от государственной границы. По информации украинских подразделений, атака была быстро отбита без изменения линии фронта.

В ISW считают, что оба эпизода являются частью единого замысла Кремля. Россия пытается подать эти локальные столкновения как начало нового масштабного наступления, чтобы убедить западных партнеров Украины в якобы неизбежном обвале фронта и заставить Киев согласиться на российские требования. В этом контексте аналитики напоминают заявления Владимира Путина о готовности достигать своих целей силой, включая создание так называемой "буферной зоны" на территории Украины.

ISW подчеркивает, что концепция "буферной зоны" давно используется Кремлем как инструмент политического давления и прикрытия потенциальных территориальных претензий на север Украины. Москва, вероятно, стремится убедить Запад, что уступки являются "неизбежными", ведь Россия якобы способна захватить эти регионы военным путем.

В то же время аналитики категорически отрицают такие утверждения. По их оценкам, никаких признаков скорого коллапса украинской обороны нет, а российская победа не выглядит неизбежной. ISW не зафиксировал ни масштабной передислокации войск к северной границе Украины, ни подготовки к полноценной наступательной операции. Напротив, Россия в последние месяцы отводила с этого направления элитные подразделения, перебрасывая их на более важные для себя участки фронта.

Наступление без подготовки: почему атаки РФ выглядят показательными

Отдельное внимание в отчете уделено отсутствию типичной для российских наступлений подготовки поля боя. РФ не наносила системных ударов по украинской логистике на севере Сумской и Харьковской областей и не разворачивала массированных кампаний по применению беспилотников. Представители ВСУ подтвердили, что действия противника носят характер локальных провокаций, а не попытки прорыва или крупной операции.

Аналитики также обратили внимание на странную тактику российского штурма вблизи Сотницкого Казачка. Атака большой, плотно собранной группой противоречит современным российским методам ведения войны, которые предусматривают действия малыми мобильными подразделениями. ISW не исключает, что демонстративность этого штурма была преднамеренной — чтобы ее зафиксировали украинские дроны и западные аналитики, создав нужный информационный эффект.

В прогнозе эксперты отмечают, что Россия может продолжить подобные показательные атаки в ближайшее время, сопровождая их громкими заявлениями в медиа. Однако даже рост такой активности не будет свидетельствовать о реальном начале масштабного наступления без системной подготовки и концентрации войск.

Отдельно в отчете зафиксировано грубое нарушение международного гуманитарного права. По данным местных властей, из Грабовского российские военные насильно вывезли около 50 гражданских лиц, преимущественно пожилых людей. Украинские чиновники отметили, что принудительная депортация гражданского населения через международную границу является прямым нарушением Женевских конвенций и является частью более широкой практики РФ на оккупированных территориях, направленной на подрыв демографического будущего Украины.

Напомним, аналитики ресурса DeepState отмечали, что группа, которая "напоминает вооруженный личный состав" и удерживала позиции возле Грабовского, проявляла полную безответственность в выполнении поставленных задач.

Также Фокус писал, что российские войска в Купянске находятся в окружении, а бои за пределами ключевого города вблизи границы с РФ продолжаются.