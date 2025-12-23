СОУ в Мирнограді опинилися в оперативному оточенні: ситуація вкрай складна, — нардеп

За словами нардепа Костенка, українські підрозділи в Мирнограді Донецької області опинилися в оперативному оточенні. Контроль окупантів над небом і логістикою заважають доставляти бійцям провізію та боєприпаси.

Про битву за Мирноград на Покровському напрямку народний депутат, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів в ефірі "Радіо Свобода" 22 грудня. За його словами, відповідно до статутів, в оперативному оточенні військові можуть маневрувати всередині простору, де противник їх закрив.

"Я це називаю по-своєму "в оперативному оточенні", так, як я бачу карту. Тактичне оточення — це коли противник повністю закритий і не може навіть пересуватися по району оточення, тому що повністю попадає під ураження. А оперативне оточення — це, якщо так просто, коли ти можеш пересуватися по району, в якому ти оточений, проводити якісь дії, передислоковувати підрозділи, але приїхати в цей район або доставити туди якийсь провіант чи логістику — вже неможливо", — пояснив Костенко.

Відео дня

Нардеп Костенко розповів про ситуацію в Мирнограді. На відео з 12:00.

Нардеп підкреслив, що ситуацію в Мирнограді оперативним оточенням називає лише він, а реальне визначення може дати лише Генеральний штаб Збройних сил України.

"Я кажу тільки те, що я бачу на картах DeepState. Там немає оточення ані оперативного, ані тактичного з погляду тих старих понять, коли потрібно було повністю замкнути — це факт. Але з погляду контролю противником неба і логістики, наскільки я знаю, то там дуже складна ситуація", — сказав Костенко, зазначивши, що попри ці обставини Сили оборони України продовжують тримати позиції в місті.

На мапі DeepState станом на 22 грудня Мирноград перебуває в "сірій зоні" Фото: скриншот

Битва за Мирноград: інформація від командування

В Генштабі ЗСУ станом на 8:00 23 грудня повідомляли про зупинку українськими захисниками 58 штурмових і наступальних ній окупантів на Покровському напрямку, зокрема і в районі Мирнограда.

В оперативному командуванні "Схід" станом на 10:00 23 грудня звітували, що українські підрозділи продовжують утримувати в Мирнограді оборонні рубежі та знищувати окупантів на підступах.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації", — доповіли в командуванні.

Бої в Мирнограді: що відомо

Аналітики DeepState станом на 20 грудня повідомляли, що Мирноград перейшов у "сіру зону", тобто інформація щодо контролю над містом потребувала уточнення. В оперативному командуванні "Схід" своєю чергою запевняли, що українські військові тримали оборонні рубежі та ліквідовували росіян на підступах до міста.

15 грудня в ОК "Схід" розповідали, що на Покровськ та Мирноград з'явилася нова логістика, проте ситуація лишалася складною.