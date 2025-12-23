СОУ в Мирнограде оказались в оперативном окружении: ситуация крайне сложная, — нардеп

По словам нардепа Костенко, украинские подразделения в Мирнограде Донецкой области оказались в оперативном окружении. Контроль оккупантов над небом и логистикой мешают доставлять бойцам провизию и боеприпасы.

О битве за Мирноград на Покровском направлении народный депутат, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в эфире "Радио Свобода" 22 декабря. По его словам, согласно уставам, в оперативном окружении военные могут маневрировать внутри пространства, где противник их закрыл.

"Я это называю по-своему "в оперативном окружении", так, как я вижу карту. Тактическое окружение — это когда противник полностью закрыт и не может даже передвигаться по району окружения, потому что полностью попадает под поражение. А оперативное окружение — это, если так просто, когда ты можешь передвигаться по району, в котором ты окружен, проводить какие-то действия, передислоцировать подразделения, но приехать в этот район или доставить туда какой-то провиант или логистику — уже невозможно", — пояснил Костенко.

Нардеп Костенко рассказал о ситуации в Мирнограде. На видео с 12:00.

Нардеп подчеркнул, что ситуацию в Мирнограде оперативным окружением называет только он, а реальное определение может дать только Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Я говорю только то, что я вижу на картах DeepState. Там нет окружения ни оперативного, ни тактического с точки зрения тех старых понятий, когда нужно было полностью замкнуть — это факт. Но с точки зрения контроля противником неба и логистики, насколько я знаю, то там очень сложная ситуация", — сказал Костенко, отметив, что несмотря на эти обстоятельства Силы обороны Украины продолжают держать позиции в городе.

На карте DeepState по состоянию на 22 декабря Мирноград находится в "серой зоне" Фото: скриншот

Битва за Мирноград: информация от командования

В Генштабе ВСУ по состоянию на 8:00 23 декабря сообщали об остановке украинскими защитниками 58 штурмовых и наступательных ней оккупантов на Покровском направлении, в том числе и в районе Мирнограда.

В оперативном командовании "Схід" по состоянию на 10:00 23 декабря отчитывались, что украинские подразделения продолжают удерживать в Мирнограде оборонительные рубежи и уничтожать оккупантов на подступах.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", — доложили в командовании.

Бои в Мирнограде: что известно

Аналитики DeepState по состоянию на 20 декабря сообщали, что Мирноград перешел в "серую зону", то есть информация о контроле над городом требовала уточнения. В оперативном командовании "Схід" в свою очередь уверяли, что украинские военные держали оборонительные рубежи и ликвидировали россиян на подступах к городу.

15 декабря в ОК "Схід" рассказывали, что на Покровск и Мирноград появилась новая логистика, однако ситуация оставалась сложной.