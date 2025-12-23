Из Грабовского вывезли 52 украинцев и зашли 100 солдат ВС РФ: что произошло в селе на границе

Вооруженные силы Российской Федерации зашли в село Грабовское на границе Сумской области и вывезли оттуда более полусотни людей — гражданских и военных. Территория площадью 6 кв. км перешла в серую зону. Что произошло в Грабовском и что известно украинскому командованию о ситуации в приграничном населенном пункте, в который пробрались российские солдаты?

До 19 декабря аналитики проекта DeepState не относили село Грабовское в серую зону, свидетельствует карта боевых действий. Уже 20 декабря появились изменения: сначала — зона с неизвестным контролем площадью 4,66 кв. км, затем — 6 кв. км. Фокус собрал информацию о событиях последних двух-трех дней на участке границы Сумской области, расположенном в 11 км от прямой трассы на областной центр.

Наступление РФ — что произошло в Грабовском

20 декабря медиа "Кордон.Медиа" сообщило, что россияне зашли в село Грабовское и депортировали оттуда 52 мирных жителя. Журналисты написали, что людей вывезли, а россияне начали продвигаться в сторону села Рясного в 3 км на запад.

Відео дня

Позже появилась информация от президента Украины Владимира Зеленского и уполномоченного по защите прав человека Дмитрия Лубинец. Выяснилось, что гражданских действительно вывезли и, ко всему, в плен попали 13 бойцов ВСУ.

Какие данные аналитиков о ситуации в Сумской области

Аналитики проекта DeepState показали на карте боевых действий, что Грабовское оказалось в серой зоне ориентировочно площадью 6,44 кв. км.

Грабовское — село Краснопольской поселковой общины Сумской области, расположенное вплотную к российско-украинской границе на западном берегу реки Санок. Через реку — село Староселье Белгородской области. На расстоянии 11 км — трасса Р45, которая направляется на Сумы (до областного центра по автотрассе — около 40 км).

Наступление РФ — серая зона в Грабовском, 20-23 декабря Фото: DeepState

После информации о депортации 52 жителей аналитики опубликовали кадры с Грабовского, снятые дроном, и показали ситуацию на указанном отрезке фронта. Указывается, что военные, которые должны были оборонять границу, вместо этого устраивали "пикники", отдавали оружие гражданским и не обращали внимание на российские разведывательные БпЛА. Отмечается, что военные вели себя "безответственно" и поэтому стоит время от времени инспектировать приграничные районы, чтобы видеть реальную ситуацию и уровень безопасности.

Наступление РФ — что происходило в Грабовском до 20 декабря Фото: DeepStateMAP

Комментарии властей о Грабовском

В эфире медиа "Радио Свобода" появился комментарий народного депутата Юрия Костенко относительно событий в Грабовском. Нардеп пояснил, что необходимо провести расследование относительно того, "кто отвечал, какие силы и средства были на том направлении, какие задачи у них стояли и что они должны были сделать". Ко всему, Костенко уточнил, что "стратегически невозможно закрыть всю границу на 100%", но у него есть данные, что граница должна была быть "прикрыта". Кроме того, коснулись вопроса о гражданских, которых депортировали россияне. Нардеп пояснил, что Украине следует искать подходы к гражданам, которые не хотят выезжать, потому что когда приходят россияне, то этих людей уже никто не спрашивает, а просто везут прочь.

"Люди там определенная часть не захотела этого. Ну, это должно быть таким примером понимать, что мы там уговариваем людей эвакуироваться. Когда приходят россияне, они никого не спрашивают, они просто забирают людей и выселяют их из домов", — подытожил он.

Несколько слов сказал глава Сумской ОВА Владимир Бабич. По его словам, отрезок границе возле Грабовского находится в зоне ответственности 14 корпуса, а между тем военная администрация не отвечает за поведение военных и не имеет полномочий их проверять и контролировать. Из-за событий в населенном пункте начали расследование, которое установит все обстоятельства, прозвучало на видео.

Наступление РФ — Костенко о Грабовском см. с 18:41

В Грабовское зашла рота ВС РФ — спикер командования

Днем 23 декабря появилось заявление начальника отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова. В эфире "Суспільного" военный подтвердил, что из Грабовского действительно депортировали полсотни украинцев. Кроме того, Трегубов сообщил, что на украинскую территорию проникли 100 российских солдат. Россияне атаковали и пытаются закрепиться на юге села. Бойцы ВСУ пытаются их оттуда выбить и "бои продолжаются", отметил пресс-офицер.

Отметим, 22 декабря нардеп Костенко высказался относительно наступления РФ на Мирноград. По его словам, населенный пункт, вероятно, находится в оперативном окружении. "Оперативное окружение" — ситуация, когда военные могут перемещаться внутри определенной зоны, но доставить провиант и оружие уже невозможно.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны объяснили, зачем ВС РФ активизировали атаки на севере Украины.