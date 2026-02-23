DeepState сообщил о новом прорыве ВС РФ в Сумской области: продвижение на 2 км (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступать в Сумской области и сумели закрепиться в селе Покровка, сообщили аналитики. Кроме того, противник приближается к Славянску, но другие отрезки фронта не двигаются. Что происходит на Сумском направлении и какую площадь взяли под контроль россияне?

На российско-украинской границе в Сумской области появилась новая красная зона под контролем подразделений ВС РФ, говорится в новом отчете DeepState в Telegram-канале. Три недели назад на указанном отрезке обозначили серую зону, которая теперь оказалась оккупированной противником. Аналитики также показали две точки, в которых вражеские войска продвигаются на Славянском направлении.

Сумская область. Согласно данным аналитиков, ВС РФ взяли под контроль село Покровка, расположенном на самой границе Сумской области и РФ. Красная зона оккупации — около 2,14 кв. км, а вокруг — серая зона площадью 5,4 кв. км. Накануне, 21 февраля, здесь была обозначена серая зона неопределенности площадью 6,6 кв. км. А впервые россияне здесь появились 31 января, указал DeepState.

Наступление ВС РФ — прорыв россиян в Покровке Сумской области, 23 февраля, DeepState Фото: DeepState

Славянское направление. Еще две точки, в которых есть продвижение ВС РФ на восточном отрезке фронта, — это восток и юго-восток от Славянска. На карте появился двухкилометровый тонкий красный "язык" от Никифоровки и Липовки. Ко всему, противник прогнул линию боев в районе Платоновки, установили аналитики.

Наступление ВС РФ — продвижение ВС РФ под Славянском, 23 февраля, DeepState Фото: DeepState

Наступление ВС РФ — Генштаб о Сумском направлении

Утром 23 февраля Генштаб ВСУ сообщил об одном штурме ВС РФ на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. В предыдущих отчетах командования — информация о единичных атаках противника.

Отметим, Фокус писал о появлении новых красных зон, которые появлялись в Сумской области с декабря 2025 по февраль 2026 года. В частности, в декабре стало известно о появлении ВС РФ в селе Грабовском. Аналитики сообщили, что россияне некоторое время следили за ситуацией в этом населенном пункте и заметили, что защитники не слишком ответственно относились к своим обязанностям. В итоге около 100 солдат ВС РФ зашли в село: депортировали несколько 52 гражданских и до 20 бойцов ВСУ.

Другие зоны, в которых произошли прорывы в Сумской области — это село Милаевка, расположенное к северу от Грабовского. На карте боев на указанном направлении в то время было пять красных зон и одна серая (возле села Теткино).

17 февраля стало известно о новом ударе ВС РФ по Сумах. Глава Сумской ОГА Олег Григоров написал, что ранены шесть человек, при этом россияне попали по центру населенного пункта.

Напоминаем, 31 января украинская разведка сообщила о том, как ВС РФ усилили группировки у границ Сумской области и планируют ли наступление в новом направлении.