"ВСУ впервые освобождают больше, чем теряют": Чмут заявил, что РФ проиграла "битву за зиму"

Член Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тарас Чмут заявил, что "Украина выиграла битву за зиму". Он утверждает, что украинские военные впервые за долгое время деоккупируют больше земель, чем захватывают ВС РФ.

Сообщение об успехах Сил обороны в войне в Украине руководитель благотворительного фонда "Вернись живым", участник российско-украинской войны Тарас Чмут опубликовал в своем аккаунте в сети Х. По его мнению, Россия не смогла выиграть "битву за зиму".

"Россия проиграла "битву за зиму". А мы выиграли. Первый день весны. Солнечный день становится длиннее. Становится теплее. Украина продолжает борьбу", — написал он.

По словам Чмута, украинские военные "впервые за много месяцев, а может и лет начали освобождать большую территорию, чем терять".

Тарас Чмут утверждает, что ВСУ освобождают больше территорий, чем теряют Фото: скриншот

Война в Украине: что известно о ситуации на фронте

Аналитики DeepState 28 февраля заявляли о продвижении россиян возле Платоновки, Новоалександровки, Резниковки и Гришино Донецкой области.

23 февраля в DeepState сообщали о новом прорыве ВС РФ в Сумской области на около 2 км вглубь Украины, а также о продвижении в сторону Славянска в Донецкой области.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин 21 февраля сообщал, что Силы обороны освободили от оккупантов более 300 кв. км в Запорожской области.

Напомним, о том, что Тарас Чмут был назначен в Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок, министр обороны Михаил Федоров сообщал 5 февраля. Ему было поручено изменить процессы закупок оружия для ВСУ.