"Сорвали планы РФ": Зеленский рассказал, сколько территорий освободили ВСУ на юге

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что украинские военные сорвали планы россиян по наступлению на юге Украины. Кроме того, ВСУ смогли провести ряд контрнаступательных действий.

Всего в результате контратак было деоккупировано примерно 400-435 квадратных километров. Об этом глава государства сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, сообщило агентство "Укринформ".

В своем посте в Telegram Зеленский отметил, что новый глава нидерландского правительства совершил свой визит почти сразу после начала работы на новой должности.

"Я проинформировал господина Премьер-министра о ситуации на поле боя, о российских атаках, которые ни дня не прекращаются. Мы нуждаемся в стабильной, устойчивой поддержке ежедневно, пока идет война", — подчеркнул украинский президент.

Відео дня

ВСУ сорвали планы России на юге

Зеленский рассказал, что украинские военные смогли сорвать планы врага на юге Украины, не дав продвинуться на границе Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.

"На юге нашего государства за последние полтора месяца провели ряд важных действий по обороне, и в некоторых направлениях по наступлению. Исключительно действия были с тем, чтобы сорвать планы РФ. Мы считаем, что достаточно успешные — восстановили контроль над где-то около 400-435 км", — подчеркнул Зеленский.

Россия планирует наступление весной

Украинский президент также сообщил о том, что враг уже планирует новую наступательную операцию на весну. Целью этой операции в дальнейшем является захват Донецкой и Луганской областей.

В то же время президент подчеркнул, что ВС РФ не могут это сделать "теми средствами и силами, которые у них на сегодня есть и из-за действий, соответственно, наших Вооруженных сил".

Ситуация на юге — сводка Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ по состоянию на утро 8 марта сообщили о попытках штурмовых действий со стороны россиян на Александровском и Гуляйпольском направлении. Всего враг совершил 12 атак на этих направлениях — в районах Вербового, Новогригорьевки, Вороного, Доброполья, Железнодорожного, Варваровки, Мирного и Зеленого.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что командование ВС РФ готовит новое наступление на востоке Украины — целью врага, вероятно, станет Дружковка, Славянск и Краматорск.

Напомним, что в материале французского издания Le Monde говорилось о том, что город Днепр может стать одной из целей ВС РФ в случае нового наступления.

Ранее член Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тарас Чмут заявил, что украинские военные впервые за долгое время деоккупируют больше земель, чем захватывают ВС РФ.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин 21 февраля сообщал, что Силы обороны освободили от оккупантов более 300 кв. км в Запорожской области.