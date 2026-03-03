Главный приоритет РФ: новое наступление россиян может угрожать Днепру, — Le Monde (фото)

Город Днепр может стать одной из целей ВС РФ в случае нового наступления. Несмотря на то, что оккупационные войска смогли продвинуться вглубь Днпропетровской области в 2025, сам миллионник имеет ключевое значение в войне России против Украины.

Мэр Днепра Борис Филатов говорит, что в случае нового наступления захват города РФ станет настоящим переломным моментом в войне. Об этом говорится в материале французского издания Le Monde.

В тексте говорится, что Днепр является военным, логистическим и гуманитарным перекрестком. После многомесячного наступления на Покровск, который ВС РФ до сих пор не удалось захватить, российская армия с лета 2025 года продвигается в Днепропетровскую область, где захватила несколько сел.

"Мы знали, что это произойдет, но это неприятно. Для Москвы это символическая веха", — признается мэр.

Журналисты пишут, что российской армии придется пройди очень много, чтобы добраться до Днепра. В то же время городские власти и военные не скрывают того, что промышленный город Украины может стать главной целью россиян в следующей наступательной кампании

Похожие настроения о приближении фронта рассказывают разные собеседники издания — политики, военные специалисты и местные жители. Руководитель военных хирургов восточного региона, полковник Олег Тымчук отмечает, что точки стабилизации бригад приближаются к Днепру.

"Это сокращает время эвакуации в больницу, но также означает, что фронт приближается. Мы привыкаем к войне... Возможно, это хуже всего", — говорит военный с юмором.

Несмотря на это, в самом городе сейчас присутствует почти то же количество населения, что и до начала полномасштабного вторжения РФ. Сейчас в Днепр прибывают переселенцы из Донбасса, которые используют город для временного убежища или одной из локаций маршрута переезжать в более безопасное место.

"Все вспоминают самую популярную городскую шутку: "Днепр — не первый город в Украине, но и не второй тоже". Намек в том, что Киев может быть столицей, но Днепр гораздо важнее. "Сердце Украины", говорят все. Сердце Украины, которое сегодня находится под угрозой надвигающегося фронта", — подытоживают журналисты.

Ранее главком ВСУ прокомментировал наступление россиян в течение зимы. По мнению генерала Сирского, украинским военным удалось отвоевать больше территорий, чем РФ смогла захватить за февраль 2026 года.

Впоследствии Зеленский рассказал о провале наступления РФ. В то же время президент Украины заявил, что новая эскалация на Ближнем Востоке может создать для Киева дополнительные вызовы безопасности.