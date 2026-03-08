"Все поймут, почему так": полковник ВСУ заявил, что оккупация Гуляйполя является частью замысла

Российские оккупанты почти полностью оккупировали Гуляйполе в Запорожской области. Однако это является частью общего замысла.

В то же время скоро все должны понять, почему так происходит ситуация на фронте. Об этом заявил командир первого отдельного штурмового полка полковник ВСУ Дмитрий "Перун" Филатов в интервью "Донбасс Реалии".

Сейчас подразделение Филатова находится на южном участке фронта, где украинские военные проводят контрнаступательные действия. Он рассказал, что ситуация на этом участке "очень динамичная", однако Силам обороны удалось полностью разрушить план врага.

"Противник рассматривает Запорожское направление как следующее направление влияния на Вооруженные силы", — пояснил Филатов.

По его словам, одной из задач, которую ставит командование ВС РФ, является продвижение к территории, откуда можно бить артиллерией по Запорожью, ведь город является крупным промышленным центром.

Он предупредил, что россияне имеют достаточно сил на этом направлении.

"Но, благодаря тому, что у нас очень опытный генералитет, у нас очень опытные командиры старшие, генералы, нам удается удерживать какой-то баланс и сохранять территорию, сохранять жизнь в той мере, которые не дают противнику реализовать все его стратегические замыслы", — подчеркнул командир первого отдельного штурмового полка.

Ранее Фокус рассказывал, что россияне пытаются овладеть селом Верхняя Терса, откуда открывается прямой путь на Орехов, который является ключом к Запорожью.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в результате контратак Сил обороны Украины на юге было деоккупировано примерно 400-435 квадратных километров.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что командование ВС РФ готовит новое наступление на востоке Украины — целью врага, вероятно, станет Дружковка, Славянск и Краматорск.

Напомним, что в материале французского издания Le Monde говорилось о том, что город Днепр может стать одной из целей ВС РФ в случае нового наступления.