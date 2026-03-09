ВС РФ расширяют "красную зону": активность врага вблизи границ Украины возросла, — DeepState

На государственной границе Украины враг активизировался и, в частности, расширил контроль над новыми населенными пунктами и стратегическими участками. Аналитики объясняют, что такая активность создает серьезную угрозу безопасности местного населения и усложняет оборонительные задачи для украинских подразделений.

Как сообщает аналитический канал DeepState, на карте границы появляются новые "красные зоны", которые отражают территории, где оккупант уже закрепился. Сейчас, по данным специалистов, враг целенаправленно расширяет зону влияния, дестабилизирует приграничные районы и формирует буферные территории для наблюдения и подготовки к возможным наступательным действиям.

Особенно критическим является участок возле села Грабовское, перешедший под контроль врага еще в декабре прошлого года. Сейчас он охватывает около 45 кв. км. Наряду с этим российские подразделения закрепились в Поповке и Высоком. Все эти территории находятся под наблюдением и обороной подразделений территориальной обороны Украины.

Відео дня

Активность врага на государственной границе Украины возросла Фото: DeepState

В селе Сопич оккупанты провели рейд, похищая местных жителей и используя их в качестве прикрытия во время операции. К югу от этого района, в Комаровке, российские войска сначала были зафиксированы, а затем закрепились на территории, которая теперь относится к "красной зоне".

Вдоль границы простираются многочисленные "серые зоны", где противник ведет наблюдение, разведывает обстановку и закрепляет наблюдательные пункты даже в формате одного бойца.

"Это указывает на определенную работу над ошибками со стороны кацапов, в частности, после Курщины и других наших акций проникновения на территорию врага", — говорится в заметке.

Кроме того, DeepState ссылаясь на заявления командования ВСУ, отмечает необходимость усилить оборону вдоль границы, обеспечить подразделения современными средствами наблюдения, в частности дронами, и контролировать движение врага.

"У нас было много кейсов, когда враг встречал отпор при попытках пересечь границу группами ДРГ, это активно освещали в публичном пространстве, а сейчас это почему-то стало проблемой. И здесь не о необходимости сидеть бойцам непосредственно на границе, которая является опасным участком, а о ресурсе, в частности, в виде дронов, который бы делал невозможным любое движение пехоты противника на границе, а тем более закрепляться в приграничных населенных пунктах", — пишут аналитики.

Более того, местному населению специалисты советуют максимально осторожно относиться к пребыванию в приграничных районах и по возможности эвакуироваться, ведь враг не обращает внимания на гражданских, применяет насилие и мародерство, а также может наносить разрушения и смерти.

Также аналитики писали, что Силы Обороны проводят зачистку на стыке Днепропетровской и Запорожской областей на отрезке от Тернового до Сладкого. Как пишут специалисты, враг удерживает занятые территории и пытается продвинуться вглубь. В то же время десантно-штурмовые войска повысили эффективность операций и улучшили взаимодействие со штурмовыми подразделениями. А вот в районе Гуляйполя противник накопил значительное количество пехоты и техники.

Напомним, что, по данным ISW, 40-я морская пехотная бригада ВС РФ, которая ранее действовала на Покровском и Добропольском направлениях, на днях была переброшена на Гуляйпольское направление в ответ на успехи ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Также Фокус писал, что командир первого отдельного штурмового полка полковник ВСУ Дмитрий "Перун" Филатов рассказывал о продвижении врага в Запорожской области. По его словам, россияне почти полностью оккупировали Гуляйполе, но это является частью общего замысла.