Россияне перебросили подразделения морской пехоты на Гуляйпольское направление: в ISW объяснили, что происходит

На Гуляйпольском направлении замечены подразделения морской пехоты — бойцы 40 ОБрМП Тихоокеанского флота, которые недавно воевали в Донецкой области.

Военные 40 ОБрМП Тихоокеанского флота ВС РФ до недавнего времени воевали на Покровском направлении и в районе Доброполья, однако на днях украинская сторона подтвердила передислокацию этих подразделений на Гуляйпольское направление. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в своем обзоре за 8 марта.

Как расценили передислокацию аналитики, подобные действия россиян стали ответом на недавние успехи Вооруженных сил Украины на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Геолокационные кадры, которые исследовали специалисты, продемонстрировали, как украинские военные атаковали подразделения морской пехоты ВС РФ в Еленоконстантиновке на Гуляйпольском направлении.

В воскресенье, 8 марта, 40-я морская пехотная бригада провела ограниченное механизированное наступление в направлении Гуляйполя, пишет ISW. Украинские военные, которые отражали это наступление, сообщили, что россияне пытались прорваться, применяя танк, бронетранспортер и два вездехода. Наступательные действия противник осуществил к востоку от Гуляйполя вдоль маршрута Малиновка — Зеленый Гай — Гуляйполе.

Подобные попытки ВС РФ прорваться небольшими группами являются уже привычной практикой для россиян. Аналитики сообщают, что российские военные в последнее время стараются действовать небольшими пехотными группами, передвигающимися пешком и при этом осуществляют нечастые механизированные атаки.

Последний раз небольшие механизированные атаки россиян аналитики наблюдали в начале февраля: они были зафиксированы в районе Покровска в Донецкой области и Купянска в Харьковской области.

Напомним, 8 марта командир первого отдельного штурмового полка полковник ВСУ Дмитрий "Перун" Филатов в интервью "Донбасс Реалии" объяснил, что оккупация Гуляйполя является частью замысла: россияне почти полностью оккупировали город.

5 марта в ISW сообщали, что украинские военные смогли продвинуться возле Гуляйполя, несмотря на российские атаки.