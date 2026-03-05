Несмотря на атаки РФ, ВСУ продвинулись возле Гуляйполя: какова ситуация на этом направлении, — ISW

Украинские подразделения достигли продвижения на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Несмотря на активные атаки российских войск в этом районе, существенных изменений на линии фронта пока не зафиксировано.

В новом отчете Института изучения войны отмечается, что геолокационные видеоматериалы, обнародованные 3 марта, свидетельствуют о недавнем продвижении украинских сил в западной части Гуляйполя.

Аналитики обращают внимание, что опубликованные кадры подтверждают движение украинских подразделений в этом районе. В то же время другие геолокационные видео, которые появились 4 марта, зафиксировали российского военнослужащего 37-й мотострелковой бригады, который установил российский флаг в центре села Рождественка к северо-западу от Гуляйполя. По оценке экспертов, это была попытка проникновения, которая не привела к изменению контроля над территорией или линии боевого соприкосновения.

Кроме того, другие обнародованные видеозаписи показывают, как украинские силы наносят удары по российским позициям к западу от села Железнодорожное. По оценке аналитиков, эти удары произошли после попытки российского проникновения, которая также не имела влияния на ситуацию на передовой.

В течение 3-4 марта российские войска осуществляли атаки непосредственно вблизи Гуляйполя, а также в районах к северо-западу от города — возле Зеленого, Святопетровки, Рождественки, Цветкового и Варваровки. Боевые действия также фиксировались в направлении Воздвижевки и Верхней Терсы, на северо-восток от Гуляйполя вблизи Злагоды, а также на запад от города — возле Староукраинки и Железнодорожного.

Продвижение ВС РФ в Запорожской области Фото: ISW

Представитель Сил обороны юга полковник Владислав Волошин 3 марта заявил, что украинские подразделения удерживают под контролем село Цветково. В частности, он опроверг российские заявления о якобы захвате этого населенного пункта. По его словам, фактическая линия фронта проходит примерно в 12 километрах от Цветково.

По данным аналитиков, к западу от Гуляйполя российские подразделения проводят разведку с помощью беспилотников. В частности, операторы дронов 1466-го мотострелкового полка РФ осуществляют наблюдение за украинскими позициями, тогда как подразделения 16-й бригады радиационной, химической и биологической защиты России наносят удары по украинским силам в этом районе.

В то же время 4 марта российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на западе Запорожской области, однако достичь продвижения им не удалось.

Боевые действия продолжались и на Ореховском направлении. Так, 3 и 4 марта российские подразделения атаковали на северо-восток от Орехова в направлении Гуляйпольского, на восток от города вблизи Мирного, а также на запад — в районах Степногорска и Приморского.

Один из российских военных блогеров, связанных с Кремлем, заявлял, что российские силы якобы удерживают позиции в центре Приморского. При этом он отметил, что эти позиции перемежаются с украинскими, что создает трудности для снабжения и логистики российских войск в этом районе.

Кроме того, Владислав Волошин сообщил, что украинские военные контролируют населенный пункт Малые Щербаки к западу от Орехова, несмотря на заявления российской стороны об обратном. По его словам, линия фронта проходит примерно в двух километрах от этого села.

Также, по информации аналитиков, на Ореховском направлении продолжают действовать подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии России.

Напомним, что в результате наступательных и контратакующих операций украинские Силы обороны смогли освободить более 300 квадратных километров территории. Контроль над этими участками был восстановлен на Гуляйпольском и прилегающих направлениях в Запорожской области.

Ранее Фокус писал, что украинские подразделения восстановили контроль над частью фронта на Александровско-Гуляйпольском направлении и отодвинули российские войска возле трех населенных пунктов. ВСУ провели успешные атаки рядом с Вишневым, Вербовым и Терновым, отбросили российские подразделения на восток и постепенно расширяют контроль над территорией, сокращая "серую зону".