Попри атаки РФ, українські сили просунулися біля Гуляйполя: яка ситуація на цьому напрямку, — ISW

Українські підрозділи досягли просування на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. Попри активні атаки російських військ у цьому районі, суттєвих змін на лінії фронту наразі не зафіксовано.

У новому звіті Інститут вивчення війни зазначається, що геолокаційні відеоматеріали, оприлюднені 3 березня, свідчать про нещодавнє просування українських сил у західній частині Гуляйполя.

Аналітики звертають увагу, що опубліковані кадри підтверджують рух українських підрозділів у цьому районі. Водночас інші геолокаційні відео, які з’явилися 4 березня, зафіксували російського військовослужбовця 37-ї мотострілецької бригади, який встановив російський прапор у центрі села Різдвянка на північний захід від Гуляйполя. За оцінкою експертів, це була спроба проникнення, яка не призвела до зміни контролю над територією або лінії бойового зіткнення.

Крім того, інші оприлюднені відеозаписи показують, як українські сили завдають ударів по російських позиціях на захід від села Залізничне. За оцінкою аналітиків, ці удари відбулися після спроби російського проникнення, яка також не мала впливу на ситуацію на передовій.

Протягом 3–4 березня російські війська здійснювали атаки безпосередньо поблизу Гуляйполя, а також у районах на північний захід від міста — біля Зеленого, Святопетрівки, Різдвянки, Цвіткового та Варварівки. Бойові дії також фіксувалися у напрямку Воздвижівки та Верхньої Терси, на північний схід від Гуляйполя поблизу Злагоди, а також на захід від міста — біля Староукраїнки та Залізничного.

Речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин 3 березня заявив, що українські підрозділи утримують під контролем село Цвіткове. Зокрема, він спростував російські заяви про нібито захоплення цього населеного пункту. За його словами, фактична лінія фронту проходить приблизно за 12 кілометрів від Цвіткового.

За даними аналітиків, на захід від Гуляйполя російські підрозділи проводять розвідку за допомогою безпілотників. Зокрема, оператори дронів 1466-го мотострілецького полку РФ здійснюють спостереження за українськими позиціями, тоді як підрозділи 16-ї бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії завдають ударів по українських силах у цьому районі.

Водночас 4 березня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на заході Запорізької області, однак досягти просування їм не вдалося.

Бойові дії тривали і на Оріхівському напрямку. Так, 3 та 4 березня російські підрозділи атакували на північний схід від Оріхова у напрямку Гуляйпільського, на схід від міста поблизу Мирного, а також на захід — у районах Степногірська та Приморського.

Один із російських військових блогерів, пов’язаних із Кремлем, заявляв, що російські сили нібито утримують позиції у центрі Приморського. Водночас він зазначив, що ці позиції перемежовуються з українськими, що створює труднощі для постачання та логістики російських військ у цьому районі.

Крім того, Владислав Волошин повідомив, що українські військові контролюють населений пункт Малі Щербаки на захід від Оріхова, попри заяви російської сторони про протилежне. За його словами, лінія фронту проходить приблизно за два кілометри від цього села.

Також, за інформацією аналітиків, на Оріхівському напрямку продовжують діяти підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії Росії.

Нагадаємо, що внаслідок наступальних і контратакувальних операцій українські Сили оборони змогли звільнити понад 300 квадратних кілометрів території. Контроль над цими ділянками було відновлено на Гуляйпільському та прилеглих напрямках у Запорізькій області.

Раніше Фокус писав, що українські підрозділи відновили контроль над частиною фронту на Олександрівсько-Гуляйпільському напрямку та відсунули російські війська біля трьох населених пунктів. ЗСУ провели успішні атаки поруч із Вишневим, Вербовим та Терновим, відкинули російські підрозділи на схід і поступово розширюють контроль над територією, скорочуючи "сіру зону".