Росіяни перекинули підрозділи морської піхоти на Гуляйпільський напрямок: в ISW пояснили, що відбувається

На Гуляйпільському напрямку помічені підрозділи морської піхоти — бійці 40 ОБрМП Тихоокеанського флоту, які нещодавно воювали на Донеччині.

Військові 40 ОБрМП Тихоокеанського флоту ЗС РФ донедавна воювали на Покровському напрямку та у районі Добропілля, однак днями українська сторона підтвердила передислокацію цих підрозділів на Гуляйпільський напрямок. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму огляді за 8 березня.

Як розцінили передислокацію аналітики, подібні дії росіян стали відповіддю на нещодавні успіхи Збройних сил України на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Геолокаційні кадри, що дослідили фахівці, продемонстрували, як українські військові атакували підрозділи морської піхоти ЗС РФ в Оленокостянтинівці на Гуляйпільському напрямку.

Відео дня

У неділю, 8 березня, 40-та морська піхотна бригада провела обмежений механізований наступ у напрямку Гуляйполя, пише ISW. Українські військові, які відбивали цей наступ, повідомили, що росіяни намагалися прорватися, застосовуючи танк, бронетранспортер та два всюдиходи. Наступальні дії противник здійснив на схід від Гуляйполя вздовж маршруту Малинівка — Зелений Гай — Гуляйполе.

Подібні спроби ЗС РФ прорватися невеликими групами є вже звичною практикою для росіян. Аналітики повідомляють, що російські військові останнім часом намагаються діяти невеликими піхотними групами, що пересуваються пішки і при цьому здійснюють нечасті механізовані атаки.

Востаннє невеликі механізовані атаки росіян аналітики спостерігали на початку лютого: їх було зафіксовано у районі Покровська на Донеччині та Куп'янська на Харківщині.

Нагадаємо, 8 березня командир першого окремого штурмового полку полковник ЗСУ Дмитро "Перун" Філатов в інтерв'ю "Донбас Реалії" пояснив, що окупація Гуляйполя є частиною задуму: росіяни майже повністю окупували місто.

5 березня в ISW повідомляли, що українські військові змогли просунутися біля Гуляйполя, попри російські атаки.