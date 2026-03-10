ВСУ освободили почти всю Днепропетровскую область: сколько сел осталось пройти, — Генштаб

Вооруженные силы Украины действительно провели и продолжают контрнаступательные действия на границе Днепропетровской и Запорожской области, подтвердили в Генеральном штабе. Благодаря успешным спецоперациям удалось отодвинуть подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с ранее занятых территорий на Днепропетровщине. Какие успехи ВСУ на одном из участков фронта на востоке и что показывает карта боевых действий?

На Александровском направлении происходит наступательная операция, которую спланировали и утвердили, сказал начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ, генерал-майор Александр Комаренко в интервью медиа "РБК-Украина". Генерал сообщил, что благодаря успешным действиям украинцев россиян отодвинули и теперь осталось освободить из-под оккупации три населенных пункта и два — "зачистить".

Планы командования воплощают в жизнь десантно-штурмовые войска, штурмовые войска, механизированные бригады, рассказал Комаренко. Сегодня не происходят привычные наступления большими силами. Зато согласованно действуют отдельные локальные группы бойцов СОУ, добавил он, отметив, что под Александровкой — настоящее наступление ВСУ.

"Освобождено более 400 квадратных километров нашей территории. На несколько меньшей территории проведена зачистка тыловой зоны от вражеских лиц, которые туда просочились. Освобождена почти вся территория Днепропетровской области", — заявил представитель Генштаба.

Ко всему, украинцы имеют карты российских военных, на которых часть населенных пунктов на Александровском направлении оккупированы как "в кредит". Об этих селах докладывают наверх, что их якобы "захватили", но на самом деле туда мог пробраться, условно, один вражеский солдат, которого быстро обезвредили. Кроме того, генерал отметил, что бойцы ВСУ для наступления используют плохую погоду и при этом поменьше информируют общественность о своих планах. При этом он провел аналогию с наступлением под Добропольем, когда противник не понимал, что происходит, и тогда вдруг "появлялись неожиданности".

"[Противник] не должен знать, куда сосредотачивать внимание. На Добропольском направлении они долго не могли понять, что происходит. Сейчас — с нашими действиями, которые мы проводим на Александровском направлении — такое же", — сказал он.

Среди прочего, собеседник журналистов раскрыл некоторые детали планирования наступательных операций, которые состоялись в 2025 году. Как ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в прошлом году состоялось три контрнаступления — в Курской и Белгородской областях и под Добропольем. По словам Комарова, операция на границе Белгородской области была нужна для "сковывания" подразделений РФ, пока бойцы ВСУ отходили на новые позиции с завершением боевых действий под Курском.

Наступление ВСУ — что происходит под Александровкой

Аналитики проекта DeepState показали ситуацию на Александровском направлении на карте боевых действий. Видим большую серую зону на территории Днепропетровской области и три "красных" зоны, которые находятся под контролем ВС РФ. На карте указаны названия населенных пунктов, в которых еще есть россияне: это, ориентировочно, Березовое-Новониколаевка-Запорожское (южнее), Новоселовка-Вороне-Январское-Малиевка (юго-восток), Дачное (восточнее, под Новопавловкой).

Наступление ВСУ — линия боев на Александровском направлении в Днепропетровской области, 8-9 марта, DeepState Фото: DeepState

Отметим, аналитики Института изучения войны писали о контрнаступательных действиях ВСУ на Александровско-Гуляйпольском направлении. В частности, в середине февраля 2026 года они написали, что украинцы достигли наибольших темпов освобождения территорий, вернув контроль над 200 кв. км.

Напоминаем, 9 марта аналитики DeepState рассказали о новых угрозах от ВС РФ на Сумском направлении. Между тем несколькими днями ранее стало известно о депортации украинцев из приграничного села и о появлении новых красных и серых зон в Сумской области.