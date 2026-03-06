ВС РФ увеличили зону оккупации в Покровке в Сумской области и депортировали людей: что происходит

В течение суток стало известно о двух инцидентах в Сумской области, связанных с наступлением Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделения ВС РФ стремительно увеличили зону оккупации возле села Покровка, установили аналитики. Кроме того, стало известно о депортации украинцев из далекого села на границе с РФ. Что изменилось в Сумской области в течение первых двух месяцев 2026 года?

Российские войска почти в пять раз увеличили красную зону оккупации возле Покровки, показала карта линии фронта проекта DeepState. Фокус собрал информацию о событиях в Сумской области — о точках атак ВС РФ и о росте количества серых участков с неопределенным контролем.

Днем 6 марта аналитики DeepState сообщили об изменениях в Покровке. На карте появилось большее красное пятно, которое ранее сутками ранее имело вид тонкого выступа на глубину 2 км, а теперь разрослось вокруг населенного пункта. Накануне площадь оккупации в указанной зоне составляла 2 кв. км (с 22 февраля), то через две недели, 6 марта, — 11,37 кв. км. Кроме того, серая зона разрослась до села Степок на севере и соединилась с серой зоной, которая тянется от Грабовского на юге.

Наступление РФ на Сумы — ситуация возле Покровки, 6 марта, DeepState Фото: DeepState

Наступление РФ на Сумы — детали

Между тем утром 6 марта стало известно о еще одних изменениях в Сумской области, которые показывают новую точку активности ВС РФ. Медиа сообщили, что россияне проникли в село Сопич и депортировали 19 граждан Украины. Украинские правоохранители сообщили, что эти люди подписали отказ от эвакуации, но сегодня росСМИ опубликовали пропагандистское видео с депортированными. В свою очередь на карте DeepState появилась новая серая зона площадью 2,43 кв. км. Рядом — еще одна такая же зона возле села Комаровка: между указанными населенными пунктами — вогнутая граница и расстояние около 13 км (по прямой). Ко всему, неподалеку проходит трасса Е391-М02, по которой в первые дни вторжения ВС РФ пытались наступать на Чернигов и Киев, как показывает карта DeepState.

На карте боевых действий обозначены еще несколько серых/красных зон, которые появились, ориентировочно, с декабря 2025 года по 6 марта 2026 года. Среди них — Грабовское, в которое ВС РФ зашли в последние числа декабря: вывезли полсотни гражданских и также бойцов ВСУ. В течение двух месяцев вокруг указанного населенного пункта оккупированная территория разрослась до 22,3 кв. км. Расстояние от Сопича, о котором написали 6 марта, и Грабовского — около 100 км (по прямой).

Наступление РФ — ситуация в Сумской области, 6 марта, DeepState Фото: DeepState

Генштаб ВСУ в 16 ч 6 марта опубликовал текущий отчет о ситуации на фронте в целом и под Сумами в частности. Выяснилось, что в Сумской области (Северо-Слобожанское и Курское направления) насчитали две атаки ВС РФ. Горячее всего — под Константиновкой (14 штурмов) и Покровским (13).

Отметим, 6 февраля Фокус писал об основных направлениях наступления ВС РФ, о которых сообщили аналитики DeepState. К тому времени россияне продвинулись под Грабовским на 4 км и появилось еще одно красное пятно возле села Малиевка (севернее).

Напоминаем, 3 марта французское медиа Le Monde рассказало о новых прогнозируемых направлениях наступления ВС РФ и об угрозах для Днепра.