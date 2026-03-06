Жителей приграничного села Сопич на Сумщине вывезли в Россию: что известно

Около двух десятков жителей приграничного села Сопич в Сумской области были вывезены российскими военными на территорию России. Речь идет о людях, которые ранее отказались от эвакуации и оставались в населенном пункте вблизи границы.

Сейчас гражданские находятся в Брянской области, а их интервью появились на одном из российских пропагандистских телеканалов, сообщили в сумском издании "Кордон.Медиа". По данным журналистов, речь идет примерно о 19 людях, которые отказались от эвакуации и оставались в селе, входящем в Есманьскую общину.

Журналисты отмечают, что интервью с вывезенными украинцами показали на российском пропагандистском канале "Вести". Там сообщили, что военные РФ вывезли граждан Украины в поселение в Брянской области, где они находятся и сейчас.

С этими людьми была потеряна связь, что накануне подтвердил председатель общины Сергей Минаков. Ранее в Сопиче проживало примерно 300 жителей, но со временем люди постепенно покидали приграничное село. Несмотря на опасность, 19-ти человек решили остаться и написали заявления об отказе от эвакуации.

В самом Сопиче и в соседних селах Есманьской общины, — Комаровке, Бобылевке, Харьковке и Сидоровке, — российские военные пытались инфильтрироваться еще с декабря 2025-го года.

В большинстве этих населенных пунктов гражданские уже давно не проживали, тогда как в Сопиче люди все еще оставались. Напомним, ранее подобная ситуация уже случалась на Сумщине. В декабре 2025 года российские военные вывезли около 50-ти гражданских из села Грабовское Краснопольской общины.

Напомним, что начальник Главного управления Нацполиции Харьковской области Петр Токарь сделал скандальное заявление. Он сравнил жителей Сумской и Харьковской областей. По его словам, жители северных районов Сумщины, по его мнению, ментально больше похожи на русских. До ноября 2024 года Токарь возглавлял полицию Сумской области.

Ранее мы также информировали, что российская армия с осени 2025 года постепенно наращивает численность своей группировки на Сумском направлении. В то же время противник смещает активность в сторону большого лесного массива к северо-западу от Сум.