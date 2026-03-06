Жителів прикордонного села Сопич на Сумщині вивезли до Росії: що відомо

Близько двох десятків мешканців прикордонного села Сопич у Сумській області були вивезені російськими військовими на територію Росії. Йдеться про людей, які раніше відмовилися від евакуації та залишалися у населеному пункті поблизу кордону.

Нині цивільні перебувають у Брянській області, а їхні інтерв’ю з’явилися на одному з російських пропагандистських телеканалів, повідомили у сумському виданні "Кордон.Медіа". За даними журналістів, йдеться приблизно про 19 людей, які відмовилися від евакуації та залишалися у селі, що входить до Есманьської громади.

Журналісти зазначають, що інтервʼю з вивезенними українцями показали на російському пропагандистському каналі "Вєсті". Там повідомили, що військові РФ вивезли громадян України в поселення у Брянській області, де вони перебувають і зараз.

З цими людьми був втрачений зв’язок, що напередодні підтвердив голова громади Сергій Мінаков. Раніше в Сопичі проживало приблизно 300 мешканців, але з часом люди поступово залишали прикордонне село. Попри небезпеку, 19-ти людей вирішили залишитися і написали заяви про відмову від евакуації.

росЗМІ Фото: Facebook

У самому Сопичі та в сусідніх селах Есманьської громади, — Комарівці, Бобилівці, Харківці та Сидорівці, — російські військові намагалися інфільтруватися ще з грудня 2025-го року.

У більшості цих населених пунктів цивільні вже давно не проживали, тоді як у Сопичі люди все ще залишалися. Нагадаємо, раніше подібна ситуація вже траплялася на Сумщині. У грудні 2025 року російські військові вивезли близько 50-ти цивільних із села Грабовське Краснопільської громади.

Нагадаємо, що начальник Головного управління Нацполіції Харківської області Петро Токар зробив скандальну заяву. Вінпорівняв мешканців Сумської та Харківської областей. За його словами, жителі північних районів Сумщини, на його думку, ментально більше схожі на росіян. До листопада 2024 року Токар очолював поліцію Сумської області.

Раніше ми також інформували, що російська армія з осені 2025 року поступово нарощує чисельність свого угруповання на Сумському напрямку. Водночас противник зміщує активність у бік великого лісового масиву на північний захід від Сум.