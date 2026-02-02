"Більше схожі на росіян": голова Нацполіції Харківщини оскандалився заявою про мешканців Сумщини

Начальник головного управління Нацполіції Харківської області Петро Токар порівняв людей з Сумської та Харківської області. За його словами, на півночі Сумщини люди ментально більше схожі на росіян.

До листопада 2024 року Токар працював очільником поліції Сумщини. Свою заяву голова обласної поліції зробив під час інтерв'ю на каналі "Думка".

Журналістка запитала про те, чи є відмінність у роботі в різних областях. На це Токар відповів, що різниця є у ментальності.

"Є, звичайно, відмінність у ментальності. Люди… Північ Сумської області вони дещо ментально більше схожі на росіян. Близько знаходяться, у кожного зараз є багато родичів за межею державного кордону, пункти періоду і все решта. У Харківській області цього немає. Скільки я проїздив по громадах, більш проукраїнське населення", — заявив Токар.

Варто зазначити, що з травня 2023 року до листопада 2024 року — Токар був начальником Головного управління Національної поліції в Сумській області. Після цього він перейшов на аналогічну посаду на Харківщині.

На момент публікації новини Нацполіція та сам Токар не коментували цю заяву.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року стало відомо, що російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабівське і примусово вивезли цивільне населення. За даними української сторони, це стосується людей, які раніше відмовилися від евакуації вглиб України.

Згодом окупанти передали Україні офіційний список 52 громадян, яких військові Збройних сил РФ примусово вивезли із села Грабівське, Краснопільської громади Сумської області, у прифронтові регіони. До того ж російська сторона не тільки надала список вивезених українців, а й передала інформацію про умови їхнього перебування.