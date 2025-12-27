Росія вивезла 52 жителів Сумщини: Лубінець розповів про умови їх утримання (відео)

Російська сторона передала Україні офіційний список 52 громадян, яких військові Збройних сил РФ примусово вивезли із села Грабівське, Краснопільської громади Сумської області, у прифронтові регіони.

Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Радіо Свобода, його поінформували щодо вивезених українських громадян із населеного пункту Грабівське. Дітей серед них немає.

Дмитро Лубінець про долю 52 жителів села Грабівське, Сумської області (дивитися з 25:40)

За його словами, російська сторона не тільки надала список вивезених українців, а й передала інформацію про умови їхнього перебування.

"Я отримав список громадян України, які перебувають на території Російської Федерації. Мене поінформували, в яких умовах вони перебувають, мені навіть скинули фотографії та відео спілкування з ними. Чи є в них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, умовами проживання", — заявив Лубінець.

Загалом, за офіційними даними, до Росії було вивезено 52 людини, переважно чоловіки та жінки похилого віку. Інформація про наявність серед них дітей не підтвердилася, хоча раніше президент України Володимир Зеленський допускав таку можливість.

Як повідомив омбудсмен, наразі всі вивезені перебувають у прифронтових регіонах РФ. Російська сторона стверджує, що формальних обмежень для цих людей немає, однак їхнє повернення в Україну, ймовірно, супроводжуватиметься певними умовами.

"Відповідно до міжнародного гуманітарного права я терміново звернувся до Москалькової (російський омбудсмен Тетяна Москалькова — ред), щоб їх фізично повернули на територію України. Очікуємо на відповідь", — повідомив Лубінець.

Він додав, що ці люди не мають навіть умовної свободи, оскільки юридично ці люди перетнули кордон Російської Федерації, і "штампи в паспортах їм ніхто не ставив ні з боку України, ні з боку РФ".

"У юридичному плані потрібно, щоб вони не просто повернулися назад. Необхідна процедура, за якою ми готові в будь-який час на території будь-якого пункту перетинів їх фізично забрати, тому що вони — громадяни України", — зазначив омбудсмен, додавши, що переговори щодо їхнього повернення тривають.

Раніше стало відомо, що російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабівське і примусово вивезли цивільне населення. За даними української сторони, це стосується людей, які раніше відмовилися від евакуації вглиб України.