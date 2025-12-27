Россия вывезла 52 жителей Сумщины: Лубинец рассказал об условиях их содержания (видео)

Российская сторона передала Украине официальный список 52 граждан, которых военные Вооруженных сил РФ принудительно вывезли из села Грабовское, Краснопольской громады Сумской области, в прифронтовые регионы.

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Радио Свобода, его проинформировали относительно вывезенных украинских граждан из населенного пункта Грабовское. Детей среди них нет.

Дмитрий Лубинец о судьбе 52 жителей села Грабовское, Сумской области (смотреть с 25:40)

По его словам, российская сторона не только предоставила список вывезенных украинцев, но и передала информацию об условиях их пребывания.

"Я получил список граждан Украины, которые находятся на территории Российской Федерации. Меня проинформировали в каких условиях они пребывают, мне даже скинули фотографии и видео общения с ними. Есть ли у них какие-то претензии относительно обеспечения их едой, лекарствами, водой, условиями проживания", — заявил Лубинец.

Всего, по официальным данным, в Россию были вывезены 52 человека, преимущественно мужчины и женщины пожилого возраста. Информация о наличии среди них детей не подтвердилась, хотя ранее президент Украины Владимир Зеленский допускал такую возможность.

Как сообщил омбудсмен, сейчас все вывезенные находятся в прифронтовых регионах РФ. Российская сторона утверждает, что формальных ограничений для этих людей нет, однако их возвращение в Украину, вероятно, будет сопровождаться определенными условиями.

"Согласно международного гуманитарного права я срочно обратился к Москальковой (российский омбудсмен Татьяна Москалькова — ред), чтобы их физически вернули на территорию Украины. Ожидаем ответ", — сообщил Лубинец

Он добавил, что эти люди не обладают даже условной свободной, поскольку юридически эти люди пересекли границу Российской Федерации, и "штампы в паспортах им никто не ставил ни стороны Украины, ни со стороны РФ".

"В юридическом плане нужно, чтобы они не просто вернулись назад. Необходима процедура, по которой мы готовы в любое время на территории любого пункта пересечений их физически забрать, потому что они — граждане Украины", — отметил омбудсмен, добавив, что переговоры об их возвращении продолжаются.

Ранее стало известно, что российские войска пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское и принудительно вывезли гражданское население. По данным украинской стороны, это касается людей, которые ранее отказались от эвакуации вглубь Украины.