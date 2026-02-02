"Больше похожи на русских": глава Нацполиции Харьковщины оскандалился заявлением о жителях Сумщины

Начальник главного управления Нацполиции Харьковской области Петр Токарь сравнил людей из Сумской и Харьковской области. По его словам, на севере Сумщины люди ментально больше похожи на русских.

До ноября 2024 года Токарь работал главой полиции Сумщины. Свое заявление глава областной полиции сделал во время интервью на канале "Думка".

Журналистка спросила о том, есть ли различие в работе в разных областях. На это Токарь ответил, что разница есть в ментальности.

"Есть, конечно, различие в ментальности. Люди... Север Сумской области они несколько ментально больше похожи на россиян. Близко находятся, у каждого сейчас есть много родственников за границей государственной границы, пункты периода и все остальное. В Харьковской области этого нет. Сколько я проезжал по громадам, более проукраинское население", — заявил Токарь.

Стоит отметить, что с мая 2023 года до ноября 2024 года — Токарь был начальником Главного управления Национальной полиции в Сумской области. После этого он перешел на аналогичную должность на Харьковщине.

На момент публикации новости Нацполиция и сам Токарь не комментировали это заявление.

Напомним, в конце 2025 года стало известно, что российские войска пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское и принудительно вывезли гражданское население. По данным украинской стороны, это касается людей, которые ранее отказались от эвакуации вглубь Украины.

Впоследствии оккупанты передали Украине официальный список 52 граждан, которых военные Вооруженных сил РФ принудительно вывезли из села Грабовское, Краснопольской общины Сумской области, в прифронтовые регионы. К тому же российская сторона не только предоставила список вывезенных украинцев, но и передала информацию об условиях их пребывания.