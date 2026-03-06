ЗС РФ збільшили зону окупації в Покровці в Сумській області та депортували людей: що відбувається

Протягом доби стало відомо про два інциденти в Сумській області, пов'язаних з наступом Збройних сил Російської Федерації. Підрозділи ЗС РФ стрімко збільшили зону окупації біля села Покровка, встановили аналітики. Крім того, стало відомо про депортацію українців з далекого села на кордоні з РФ. Що змінилось в Сумській області протягом перших двох місяців 2026 року?

Російська війська майже у п'ять разів збільшили червону зону окупації біля Покровки, показала карта лінії фронту проєкту DeepState. Фокус зібрав інформацію про події в Сумській області — про точки атак ЗС РФ та про зростання кількості сірих ділянок з невизначеним контролем.

Вдень 6 березня аналітики DeepState повідомили про зміни в Покровці. На карті з'явилась більше червона пляма, яка раніше добою раніше мала вигляд тонкого виступу на глибину 2 км, а тепер розрослась навколо населеного пункту. Напередодні площа окупації у вказаній зоні складала 2 кв. км (з 22 лютого), то через два тижні, 6 березня, — 11,37 кв. км. Крім того, сіра зона розрослась до села Степок на півночі та з'єдналась з сірою зоною, яка тягнеться від Грабовського на півдні.

Наступ РФ на Суми — ситуація біля Покровки, 6 березня, DeepState Фото: DeepState

Наступ РФ на Суми — деталі

Тим часом зранку 6 березня стало відомо про ще одні зміни в Сумській області, які показують нову точку активності ЗС РФ. Медіа повідомили, що росіяни проникли в село Сопич та депортували 19 громадян України. Українські правоохоронці повідомили, що ці люди підписали відмову від евакуації, але сьогодні росЗМІ опублікували пропагандистську відео з депортованими. Своєю чергою на карті DeepState з'явилась нова сіра зона площею 2,43 кв. км. Поруч — ще одна така ж зона біля села Комарівка: між вказаними населеними пунктами — вгнутий кордон та відстань близько 13 км (по прямій). До всього, неподалік проходить траса Е391-М02, якою у перші дні вторгнення ЗС РФ намагались наступати на Чернігів та Київ, як показує карта DeepState.

На карті бойових дій позначені ще кілька сірих/червоних зон, які з'явились, орієнтовно, з грудня 2025 року по 6 березня 2026 року. Серед них — Грабовське, в яке ЗС РФ зайшли в останніх числа грудня: вивезли пів сотні цивільних і також бійців ЗСУ. Протягом двох місяців навколо вказаного населеного пункту окупована територія розрослась до 22,3 кв. км. Відстань від Сопича, про яке написали 6 березня, та Грабовським — близько 100 км (по прямій).

Наступ РФ — ситуація в Сумській області, 6 березня, DeepState Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ о 16 год 6 березня опублікував поточний звіт про ситуацію на фронті загалом та під Сумами зокрема. З'ясувалось, що в Сумській області (Північно-Слобожанський та Курський напрямки) нарахували дві атаки ЗС РФ. Найгарячіше — під Костянтинівкою (14 штурмів) та Покровським (13).

