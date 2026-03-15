Україна повернула контроль над 434 км² і зірвала новий наступ РФ, — Зеленський (відео)

Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося деокупувати значну територію внаслідок контрнаступальних операцій. Завдяки таким діям військовим наразі було звільнено понад 400 км² української території, пiдкреслив президент.

Глава держави відзначає, що завдяки контрнаступальних атакам на фронті Сили оборони України зірвали новий наступ РФ на півдні. Про це Зеленський розповів у інтерв'ю CNN.

Україна повернула контроль над 434 км² і зірвала новий наступ РФ, — Зеленський

Президент зазначив, що РФ готувала масштабну наступальну операцію на півдні України. Однак українським силам вдалося знівелювати плани ворога, відзначає очільник держави.

"Ми ж у відповідь здійснили контрнаступальні кроки — паралельні дії. Ми хотіли не допустити, щоб Росія змогла масово атакувати нас на полі бою. Тому ми почали операцію наприкінці року і змогли повернути контроль над 434 квадратними кілометрами", — заявив глава держави.

За словами Зеленського, продовження контрнаступальних дій відбувається успішно. Також президент відзначив успіхи в тактиці протидії російським дронам і проєктам з ними.

"Через все це, Росія почала зазнавати втрат — до 30-35 тисяч людей на місяць, зокрема через дрони, FPV-дрони та інші безпілотники, які ми використовуємо на полі бою. Мова йде не про удари в глибокому тилу, а саме дії наших сил та нашої армії. Ми підготувалися до наступальних операцій, зірвали їхню операцію і знищили дуже багато російських солдатів", — сказав Зеленський.

