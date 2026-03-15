"Не служиш державі в парламенті, то служи на фронті!" — Зеленський про мобілізацію депутатів

Депутати Верховної Ради, які збираються скласти мандат, повинні у такому випадку піти до армії. Президент навіть готовий внести зміни до законодавства про мобілізацію.

Ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії знаходилися депутати, які хотіли скласти свої повноваження. Про це під час зустрічі із журналістами зазначив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Укрінформ".

Але в Україні триває воєнний стан і треба захищати державу. Тому, наголосив глава держави, народним депутатам доведеться або служити в парламенті, або у ЗСУ.

"Я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті", — сказав Зеленський.

Окрім того, існує варіант з проведенням виборів, але вони неможливі під час війни, зауважив президент.

За його словами, до роботи парламенту може бути багато оцінок, утім ситуацію треба виправляти.

Принагідно президент розкритикував парламентську опозицію, яка, за його словами, не дає голосів за важливі законопроєкти на кшталт фінансової підтримки країні чи євроінтеграції.

Він додав, що у парламенті можна сперечатись нові проєкти законів та внутрішні питання, але питання оборони і фінансів для України не мають обговорюватись довго.

"Для чого в той чи інший закон або від ЄС або від МВФ тисяча поправок? Для кого ці поправки?", — висловив обурення президент.

Він також зазначив, що "парламентської кризи" не існує, а загострення відбувається лише в голові т.зв. "державників".

"Криза завжди тоді, коли ти саме її шукаєш і точно її не вирішуєш", — вважає Зеленський.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді переживає серйозну кризу. Депутати дедалі частіше відмовляються голосувати за важливі закони, які потрібні для бюджету та виконання міжнародних зобов’язань, розповів перший заступник голови фракції Андрій Мотовиловець.

За словами нардепа Олександра Юрченка приблизно 50-60 депутатів фракції "Слуга народу" хочуть скласти мандат, бо втомилися від довгої каденції та низької зарплати.