Криза у Раді: близько 40 депутатів "Слуги народу" готові скласти мандати, – Мотовиловець

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді України переживає серйозну кризу. Депутати дедалі частіше відмовляються голосувати за важливі закони, які потрібні для бюджету та виконання міжнародних зобов’язань.

Як розповів перший заступник голови фракції Андрій Мотовиловець в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine, зараз у парламенті майже неможливо зібрати достатню кількість голосів навіть на ключові законопроєкти. Зокрема, розглядаючи приклад закону про оподаткування цифрових платформ, він заявив, що проголосувало лише 168 депутатів при необхідних 226.

Мотовиловець пояснив, що головною причиною є страх депутатів після підозр НАБУ та САП щодо п’яти парламентарів, які нібито отримували гроші за голосування. За його словами, страх поширився і на інших депутатів, частина яких вже проходила як свідки на допитах.

"Разом з цим на допит було викликана велика кількість глав парламентських комітетів та інших депутатів. Очевидно після цього знайти достатню кількість голосів в парламенті навіть під важливі закони – неможливо. Ми отримали ідеальний шторм у фракції "Слуга Народу". Хоча цей документ підтримує бізнес і до отримання підозр нардепами зібрати голоси на нього не було проблемою", — зауважив він.

Раніше ядро фракції налічувало близько 180 депутатів, тепер стабільно голосують лише 111, і це ускладнює ухвалення законів, необхідних для наповнення бюджету та підтримки бізнесу. Також Мотовиловець зазначив, що навіть важливі аргументи про фінансування від МВФ і Ukraine Facility не завжди переконують парламентарів.

"Результат, коли зараз намагався пояснити депутатам перед голосуванням, що певний закон затверджений, приміром, "Світовим Банком", там є фінансування, яке вкрай потрібно для бюджету. Мені кажуть: "ми це почули, вибач, але ні"", — сказав Миротворець.

Він додав, що ситуація посилилася через історію з відкатом закону про САП та НАБУ, коли депутати, які підтримали закон, отримали критику і побачили наслідки непопулярних рішень. За його словами, фракція продовжує працювати над іншими ініціативами, наприклад щодо ПДВ для ФОПів, але їх ухвалення можливе лише після того, як депутати позбудуться страху перед антикорупційними органами.

"Зараз ситуація складається так, що ми не можемо голосувати за наші зобовʼязання. Фракція "Слуга Народу" – моя родина, і стан зараз наступний – втома, помножена на розгубленість і страх, призвела до того, що аргументи про збір голосів більше не працюють. І у мене немає плану виходу з ситуації на сьогодні.Були важкі розмови з міністром фінансів: немає розуміння, як без фінансування за Ukraine Facility та МВФ виконати дохідну частину бюджету, яка переважно складається з донорського фінансування. Це призведе до того, що розхідна частина також не буде виконана", — зазначив перший заступник голови фракції.

Також Мотовиловець звернув увагу на наслідки для бюджету. Він запевнив, що фінансування армії збережеться, але соціальні виплати та ремонт доріг можуть затримуватися. За його словами, поки що бюджет виконується, але без стабільної роботи парламенту проблеми можуть посилюватися.

"Потрібно розуміти, як під час війни працює парламент. Там немає політичних гасел. Я не приходжу на погоджувальну раду та не кажу: "Ось, дивіться, це програма президента чи "Слуги народу", і я хочу її виконати".Здебільшого Рада має швидко реагувати на військові чи ринкові виклики. Або виконувати зобовʼязання у рамках міжнародних донорських програм, як меморандум з МВФ, Європейського союзу чи Ukraine Facility. Цей парламент виконав кілька програми МВФ і ми були дійсно надійними партнерами і плануємо їми залишатися", — розповів він.

Крім того, політик додав, що близько 40 депутатів можуть подати заяви на складання мандату, але це не зупинить роботу Ради і виконання її зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Нагадаємо, що за словами керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, за 10 років роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 чинних та колишніх депутатів, більшість із яких належить до IX скликання Верховної Ради. Він уточнив, що виплати депутатам за голосування в парламенті коливалися від 30–60 тисяч гривень на місяць до 600 тисяч гривень, а до повномасштабної війни окремі випадки сягали навіть 2,4 мільйона гривень.

Також Фокус писав, що наприкінці грудня 2025 року НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом народним депутатам у межах розслідування організованої злочинної групи у Верховній Раді. За версією слідства, фігуранти платили нардепам за потрібне голосування, координували дії через спеціальні групи в WhatsApp і всім підозрюваним вручено клопотання про запобіжні заходи.