НАБУ вручило підозри п'ятьом народним депутатам України: перші деталі розслідування

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п'ятьом народним депутатам у межах розслідування діяльності організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України.

Учасники ОЗГ забезпечували фінансову винагороду нардепам за "потрібне" голосування, повідомили у відомстві.

Слідство встановило, що група мала ієрархічну структуру і чіткий розподіл ролей.

"До її складу входили чинні народні депутати України та посадові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів", — уточнили в НАБУ.

За версією правоохоронців, для організації голосувань фігуранти справи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp. Після голосування окремим народним депутатам платили за "правильне" волевиявлення. Щоб з'ясувати це, детективам-антикорупціонерам довелося провести цілу операцію під прикриттям.

Відео дня

Усім підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів.

Імена депутатів не називають, проте раніше ЗМІ стверджували, що всі п'ятеро — із фракції "Слуга народу": Євген Пивоваров, Юрій Кісєль, Ольга Савченко, Ігор Негулевський із транспортного комітету та Михайло Лаба з комітету з питань бюджету.

У пресі також проскочила інформація, що детективи НАБУ нібито цікавилися і Юрієм Корявченовим ("Юзік"), який нібито виїхав з України. Однак правоохоронці спростували інформацію про те, що в нього проводилися обшуки.