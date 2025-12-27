Обшуки у "Юзика": у НАБУ відповіли, чи перевіряють Юрія Корявченкова

27 грудня детективи Національного антикорупційного бюро прийшли до Верховної Ради України для проведення слідчих дій, однак зіткнулися зі співробітниками Управління державної охорони. У ЗМІ повідомили, що серед тих, кого вони планували обшукувати, — і Юрій Корявченков, нардеп і друг президента Володимира Зеленського.

Представники УДО почали перешкоджати слідчим НАБУ і не пускали їх у комітети ВР, повідомили в антикорупційному відомстві.

"Доступ детективам обмежується з боку Європейської площі в Києві. Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону", — заявили в НАБУ.

Детективи НАБУ і співробітники УДО сперечаються щодо допуску в урядовий квартал Фото: НАБУ

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк нібито між іншим нагадав, що голову УДО призначає президент.

"Це його квота і його підлеглий. Там півроку тому була ціла істерика від Президента і Єрмака, коли парламент викликав на доповідь голову Держохорони", — пише парламентарій.

З посиланням на чутки він зазначає, що учасники бек-офісу бізнесмена-втікача Тимура Міндіча "якимось дивним чином мали доступ до камер спостереження в урядовому кварталі".

"На наступну тимчасову слідчу комісію обов'язково викличемо представників цієї структури, нехай пояснять, чому Веселий безперешкодно потрапляє в урядовий квартал, а НАБУ має перешкоди", — пообіцяв Железняк.

На момент написання матеріалу детективів усе ж пустили в урядовий квартал, про що повідомив журналіст Михайло Ткач. За його інформацією, обшуки проводять у ТЦ "Парковий", де розташований штаб партії "Слуга народу".

Зранку стало відомо, що НАБУ провело операцію під прикриттям, під час якої викрили організовану злочинну групу за участю чинних народних депутатів, яким платили за правильне голосування.

Імена депутатів офіційні органи не називають. Однак журналіст Віталій Глагола з посиланням нібито на свої джерела в НАБУ пише, що йдеться про нардепів від "Слуги народу" Юрія Киселя, члена парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, Ігоря Негулевського, який також є членом транспортного комітету, та Юрія Корявченкова ("Юзік"), колишнього партнера по виступах у "Кварталі 95" нинішнього президента Володимира Зеленського.

У НАБУ інформацію про слідчі дії в останнього спростували.

Раніше про обшуки в приміщенні комітету Ради з питань транспорту повідомляв нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. Він нагадав, що Юрій Кисіль є не тільки заступником голови фракції "Слуга народу", а й керівником Дніпропетровської обласної організації цієї політсили.

Нагадаємо, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, який був причетний до розслідування корупції в "Енергоатомі", заявив про наявність "речових доказів" щодо колишнього глави Офісу президента України Андрія Єрмака.