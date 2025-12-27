Обыски у "Юзика": в НАБУ ответили, проверяют ли Юрия Корявченкова

27 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро пришли в Верховную Раду Украины для проведения следственных действий, однако столкнулись с сотрудниками Управления государственной охраны. В СМИ сообщили, что среди тех, кого они планировали обыскивать, – и Юрий Корявченков, нардеп и друг президента Владимира Зеленского.

Представители УГО начали препятствовать следователям НАБУ и не пускали их в комитеты ВР, сообщили в антикоррупционном ведомстве.

"Доступ детективам ограничивается со стороны Европейской площади в Киеве. Отметим, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона", – заявили в НАБУ.

Детективы НАБУ и сотрудники УГО спорят относительно допуска в правительственный квартал Фото: НАБУ

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк как бы между прочим напомнил, что главу УГО назначает президент.

"Это его квота и его подчиненный. Там полгода назад была целая истерика от Президента и Ермака, когда парламент вызвал на доклад председателя Госохраны", – пишет парламентарий.

Со ссылкой на слухи он отмечает, что участники бэк-офиса беглого бизнесмена Тимура Миндича "каким-то странным образом имели доступ к камерам наблюдения в правительственном квартале".

"На следующую временную следственную комиссию обязательно вызовем представителей этой структуры, пусть объяснят, почему Веселый беспрепятственно попадает в правительственный квартал, а НАБУ имеет препятствия", – пообещал Железняк.

На момент написания материала детективов все же пустили в правительственный квартал, о чем сообщил журналист Михаил Ткач. По его информации, обыски проводятся в ТЦ "Парковый", где находится штаб партии "Слуга народа".

Утром стало известно, что НАБУ провело операцию под прикрытием, в ходе которой раскрыли организованную преступную группу с участием действующих народных депутатов, которым платили за правильное голосование.

Имена депутатов официальные органы не называют. Однако журналист Виталий Глагола со ссылкой якобы на свои источники в НАБУ пишет, что речь идет о нардепах от "Слуги народа" Юрии Киселе, члене парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, Игоре Негулевском, который также является членом транспортного комитета, и Юрии Корявченкове ("Юзик"), бывшем партнере по выступлениям в "Квартале 95" ныне президента Владимира Зеленского.

В НАБУ информацию о следственных действиях у последнего опровергли.

Ранее об обысках в помещении комитета Рады по вопросам транспорта сообщал нардеп от Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Он напомнил, что Юрий Кисель является не только заместителем председателя фракции "Слуга народа", но и руководителем Днепропетровской областной организации этой политсилы.

Напомним, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который был причастен к расследованию коррупции в "Энергоатоме", заявил о наличии "вещественных доказательств" в отношении бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.