"Отдельная история": Магамедрасулов заявил, что в операции "Мидас" есть доказательства по Ермаку

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который был причастен к расследованию коррупции в "Энергоатоме", заявил о наличии "вещественных доказательств" в отношении бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Подробности об операции "Мидас" детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Магамедрасулов рассказал в интервью "Украинской правде", опубликованном 18 декабря. Детектив утверждает, что от него требовали не коммуницировать со СМИ после выхода из СИЗО и "уйти в тень и сделать вид, будто ничего не было".

Ведущая спросила, почему была изменена мера пресечения Магамедрасулову, и среди вероятных причин назвала общественный резонанс и то, что не было вручено подозрение Андрею Ермаку.

"Что касается кейса Ермака — это не "Мидас", это отдельная история. Просто в "Мидасе" получены весомые вещественные доказательства по кейсу Ермака. Какая там ситуация на сейчас, я не могу сказать, потому что я не член следственной группы. Я только знаю общую историю и конечно надеюсь, что там будет принято окончательное решение в соответствии с законом", — ответил детектив НАБУ.

Магамедрасулов отметил, что не был руководителем операции "Мидас" и выполнял в ней лишь узкий круг задач. По его словам, детективы начинали расследование в отношении Министерства обороны и деятельности "Карлсона" (по данным СМИ, позывной бизнесмена Тимура Миндича на пленках НАБУ). При этом он подчеркнул, что никогда не считал Миндича ключевой фигурой в коррупционных "проектах", потому что это "невозможно с точки зрения реализации". Магамедрасулов утвердительно ответил на предположение ведущей, что в этом деле, вероятно, еще прозвучат фамилии представителей высшего руководства государства.

"Я надеюсь, что да. Но есть старая и очень точная фраза: главное не то, что мы знаем, а то, что мы можем доказать. Не все знания могут стать доказательством в суде. В материалах будут только те факты, которые мы способны доказать должным образом", — сказал детектив.

Операция "Мидас": детали

В НАБУ и САП 10 ноября сообщили о масштабной операции "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике, в частности в акционерном обществе "НАЭК "Энергоатом". В управлении организацией по отмыванию средств подозревается бизнесмен Тимур Миндич, который 20 ноября был объявлен в розыск вместе с другим подозреваемым в участии в коррупционной схеме, Александром Цукерманом.

Напомним, 28 ноября детективы НАБУ провели обыски у Ермака, однако по их результатам о подозрении никому не сообщали. Сам Ермак подтвердил обыски в его квартире и заверил, что вполне способствует следствию и предоставил полный доступ к жилью.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности главы Офиса президента, а 5 декабря вывел его из состава СНБО и Ставки Верховного главнокомандующего.

Детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого вместе с его отцом подозревают в незаконной коммерческой деятельности с Россией и попытке продавать техническую коноплю в Дагестан, выпустили из-под стражи 3 декабря.