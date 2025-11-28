Обыски у Ермака: о подозрении следователи НАБУ никому не сообщали, — источники Фокуса

Утром стало известно, что к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку пришли с обысками. Источники Фокуса отметили, что ни одному лицу подозрение не вручали.

НАБУ и САП пришли к Ермаку с обысками на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины. Об этом Фокусу сообщили ознакомленные источники.

"О подозрении ни одному лицу не сообщалось", — подчеркнул собеседник.

Он добавил, что следственные действия продолжаются.

Обыски у Ермака: что известно

О том, что к руководителю ОП пришли с обысками, сообщили "Украинская правда" и народный депутат Ярослав Железняк. Отмечалось, что на территорию правительственного квартала зашли примерно 10 работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Впоследствии в НАБУ и САП подтвердили, что проводят обыски в рамках расследования, пообещав раскрыть детали позже. При этом нардеп Алексей Гончаренко заявил, что следственные действия имеют три причины: Ермак отдавал приказы силовым органам следить за правоохранителями, участвовал в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича и "отжимал" еще один объект, о котором ранее не сообщалось в СМИ.

Сам руководитель ОП подтвердил обыски у него дома и заверил, что не создает препятствий для следователей. Он отметил, что предоставил доступ в квартиру, и на месте находятся его адвокаты.

Напомним, предполагаемый руководитель преступной организации Тимур Миндич выехал из страны перед тем, как к нему пришли с обысками, и объявлен в розыск. Его адвокат подал жалобу в апелляционную палату ВАКС из-за ареста пяти квартир бизнесмена на территории Украины.