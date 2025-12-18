"Окрема історія": Магамедрасулов заявив, що в операції "Мідас" є докази щодо Єрмака

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, що був причетний до розслідування корупції в "Енергоатомі", заявив про наявність "речових доказів" щодо колишнього голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Подробиці щодо операції "Мідас" детектив Національного антикорупційного бюро Руслан Магамедрасулов розповів в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому 18 грудня. Детектив стверджує, що від нього вимагали не комунікувати зі ЗМІ після виходу з СІЗО та "піти в тінь і вдати, ніби нічого не було".

Ведуча спитала, чому було змінено запобіжний захід Магамедрасулову, і серед імовірних причин назвала суспільний резонанс і те, що не була вручена підозра Андрію Єрмаку.

"Що стосується кейсу Єрмака — це не "Мідас", це окрема історія. Просто в "Мідасі" отримані вагомі речові докази по кейсу Єрмака. Яка там ситуація на зараз, я не можу сказати, тому що я не член слідчої групи. Я тільки знаю загальну історію і звісно сподіваюся, що там буде ухвалене кінцеве рішення відповідно до закону", — відповів детектив НАБУ.

Відео дня

Магамедрасулов відповів, чому йому змінили запобіжний захід. На відео з 46:02.

Магамедрасулов зазначив, що не був керівником операції "Мідас" і виконував у ній лише вузьке коло задач. За його словами, детективи починали розслідування щодо Міністерства оборони і діяльності "Карлсона" (за даними ЗМІ, позивний бізнесмена Тимура Міндіча на плівках НАБУ). При цьому він наголосив, що ніколи не вважав Міндіча ключовою фігурою у корупційних "проєктах", бо це "неможливо з погляду реалізації". Магамедрасулов ствердно відповів на припущення ведучої, що у цій справі, ймовірно, ще прозвучать прізвища представників вищого керівництва держави.

"Я сподіваюся, що так. Але є стара й дуже точна фраза: головне не те, що ми знаємо, а те, що ми можемо довести. Не все знання може стати доказом у суді. У матеріалах будуть лише ті факти, які ми здатні довести належним чином", — сказав детектив.

Операція "Мідас": деталі

В НАБУ і САП 10 листопада повідомили про масштабну операцію "Мідас" з викриття корупції в енергетиці, зокрема в акціонерному товаристві "НАЕК "Енергоатом". В керуванні організацією з відмивання коштів підозрюється бізнесмен Тимур Міндіч, якого 20 листопада було оголошено в розшук разом з іншим підозрюваним в участі в корупційній схемі, Олександром Цукерманом.

Нагадаємо, 28 листопада детективи НАБУ провели обшуки у Єрмака, проте за їх результатами про підозру нікому не повідомляли. Сам Єрмак підтвердив обшуки в його квартирі та запевнив, що цілком сприяє слідству та надав повний доступ до житла.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента, а 5 грудня вивів його зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача.

Детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого разом із його батьком підозрюють у незаконній комерційній діяльності з Росією та спробі продавати технічну коноплю до Дагестану, випустили з-під варти 3 грудня.