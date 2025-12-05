Зеленський вивів Єрмака з РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача: подробиці

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення вивести Андрія Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указах №901/2025 та №902/2025, які були опубліковані на офіційному сайті президента 5 грудня.

Зокрема, у документах йдеться, що президент України Володимир Зеленський офіційно вивів Андрія Єрмака зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Рішення набрало чинності з моменту опублікування відповідних указів 5 грудня 2025 року.

Згідно з паперами, Єрмак більше не входить до складу ключових органів, які координують оборонну та безпекову політику держави. Також зазначається, що ці зміни відбулися на підставі пропозицій РНБО та передбачених законом повноважень президента.

Слід зазначити, що на момент публікації цієї новини ані Володимир Зеленський, ані Андрій Єрмак не прокоментували опубліковані рішення.

