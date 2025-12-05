Зеленский вывел Ермака из СНБО и Ставки Верховного главнокомандующего: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение вывести Андрея Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом говорится в указах №901/2025 и №902/2025, которые были опубликованы на официальном сайте президента 5 декабря.

В частности, в документах говорится, что президент Украины Владимир Зеленский официально вывел Андрея Ермака из состава Ставки Верховного Главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Решение вступило в силу с момента опубликования соответствующих указов 5 декабря 2025 года.

Согласно бумагам, Ермак больше не входит в состав ключевых органов, которые координируют оборонную политику и политику безопасности государства. Также отмечается, что эти изменения произошли на основании предложений СНБО и предусмотренных законом полномочий президента.

Відео дня

Следует отметить, что на момент публикации этой новости ни Владимир Зеленский, ни Андрей Ермак не прокомментировали опубликованные решения.

Напомним, что 28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Также СМИ сообщали, что бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака 5 декабря заметили возле офиса СВРУ, где он пробыл около 45 минут. Более того, источники отмечают, что НАБУ готовит новую серию аудиозаписей в рамках операции "Мидас", касающуюся роли Ермака.