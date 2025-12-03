Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Политика "Ликвидация" НАБУ и САП и протесты в Украине

Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи, — СМИ

Руслан Магамедрасулов
Киевский апелляционный суд 3 декабря освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи. | Фото: Суспільне

3 декабря суд освободил Руслана Магамедрасулова из-под стражи. Его и отца подозревают в незаконном бизнесе с РФ и намерении продавать техническую коноплю в Дагестан.

Как сообщает корреспондент "Суспільного", суд принял решение освободить Руслана Магамедрасулова из-под стражи. Накануне также изменили меру пресечения его отцу, Сентабру Магамедрасулову.

Новость дополняется...