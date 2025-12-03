Политика "Ликвидация" НАБУ и САП и протесты в Украине
Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи, — СМИ
3 декабря суд освободил Руслана Магамедрасулова из-под стражи. Его и отца подозревают в незаконном бизнесе с РФ и намерении продавать техническую коноплю в Дагестан.
Как сообщает корреспондент "Суспільного", суд принял решение освободить Руслана Магамедрасулова из-под стражи. Накануне также изменили меру пресечения его отцу, Сентабру Магамедрасулову.
Новость дополняется...