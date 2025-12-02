Отца детектива НАБУ Магамедрасулова выпустили из СИЗО: что говорит прокурор

Печерский суд города Киев частично удовлетворил ходатайство адвоката отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова — Сентябра Магамедрасулова — об изменении меры пресечения. Вместо содержания под стражей его отправили под ночной домашний арест.

Прокурор пояснил, что "актуальность содержания Магамедрасулова-старшего под стражей уменьшилась". Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

В то же время прокурор сообщил, что существуют другие риски того, что отец детектива НАБУ может препятствовать следствию. Поэтому он попросил заменить меру пресечения с содержания под стражей на стражу с возможностью внесения залога в размере более 900 тысяч грн.

Защита поддержала позицию об изменении меры пресечения, но на домашний арест. Адвокаты объяснили, что такой размер залога является слишком большим для пенсионера.

Также сторона защиты обратила внимание на ухудшение состояния здоровья Магамедрасулова-старшего. Он потерял зрение на правый глаз и нуждается в оперативном вмешательстве.

Відео дня

В конце концов судья Михаил Юшков освободил Магамедрасулова-старшего под ночной домашний арест.

В Центре противодействия коррупции обратили внимание, что прокуроры подали это ходатайство в день, когда Киевская апелляция должна была рассмотреть жалобу на продление ареста. По их мнению, целью такого шага было "сохранение лица генпрокурора Руслана Кравченко".

Председатель правления ЦПД Виталий Шабунин добавляет немного деталей. Он сообщил, что сегодня должно было состояться заседание Киевского апелляционного суда, который должен был бы рассматривать дело о том, оставлять ли Магамедрасулова-старшего из СИЗО. Но перед самым заседанием поступило сообщение о заминировании суда.

"Очевидно, что после освобождения Ермака, Печерский "суд" выпустил отца, но произошло это по ходатайству Кравченко, а не защиты (если бы сделала апелляция). Ровно такую же схему Кравченко собирается провернуть завтра с апелляцией Магамедрасулова. Правда вместо "заминирования" заболеет судья из коллегии и заседание не состоится. Параллельно Кравченко снова подаст ходатайство в Печерский "суд", чтобы из-под стражи отпустили уже Магамедрасулова. Мол, вот такой он благородный генпрокурор. Комсомолец он ермаковский, а не генпрокурор", — заявил Шабунин.

Он также утверждает, что генпрокурор Кравченко пытается "выжимать" из нардепа Федора Христенко информацию о НАБУ в обмен на сделку со следствием, якобы, чтобы продолжить атаку на НАБУ и САП.

Напомним, ранее в НАБУ заявили, что детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который сейчас находится под стражей по обвинению в продаже технической конопли в Дагестан, документировал Тимура Миндича и других лиц, причастных к преступной схеме, которую разоблачили в рамках операции "Мидас".

Сам детектив утверждает, что попал за решетку СИЗО из-за результатов его работы в антикоррупционном органе.