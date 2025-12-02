Батька детектива НАБУ Магамедрасулова випустили з СІЗО: що каже прокурор

Печерський суд міста Київ частково задовольнив клопотання адвоката батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова — Сентябра Магамедрасулова — про зміну запобіжного заходу. Замість тримання під вартою його відправили під нічний домашній арешт.

Прокурор пояснив, що "актуальність тримання Магамедрасулова-старшого під вартою зменшилась". Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

У той же час прокурор повідомив, що існують інші ризики того, що батько детектива НАБУ може перешкоджати слідстві. Через це він попросив замінити запобіжний захід з тримання під вартою на варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 900 тисяч грн.

Захист підтримав позицію про зміну запобіжного заходу, але на домашній арешт. Адвокати пояснили, що такий розмір застави є завеликим для пенсіонера.

Також сторона захисту звернула увагу на погіршення стану здоров’я Магамедрасулова-старшого. Він втратив зір на праве око і потребує оперативного втручання.

Зрештою суддя Михайло Юшков звільнив Магамедрасулова-старшого під нічний домашній арешт.

У Центрі протидії корупції звернули увагу, що прокурори подали це клопотання в день, коли Київська апеляція мала розглянути скаргу на продовження арешту. На їхню думку, метою такого кроку було "збереження обличчя генпрокурора Руслана Кравченка".

Голова правління ЦПД Віталій Шабунін додає трохи деталей. Він повідомив, що сьогодні мало відбутися засідання Київського апеляційного суду, який мав би розглядати справу щодо того, чи залишати Магамедрасулова-старшого з СІЗО. Але перед самим засіданням надійшло повідомлення про замінування суду.

"Очевидно, що після звільнення Єрмака, Печерський "суд" випустив батька, але відбулося це за клопотанням Кравченка, а не захисту (якби зробила апеляція). Рівно таку саму схему Кравченко збирається провернути завтра з апеляцією Магамедрасулова. Щоправда замість "замінування" захворіє суддя з колегії і засідання не відбудеться. Паралельно Кравченко знову подасть клопотання в Печерський "суд", щоб з-під варти відпустили вже Магамедрасулова. Мовляв, ось такий він благородний генпрокурор. Комсомолець він єрмаківський, а не генпрокурор", — заявив Шабунін.

Він також стверджує, що генпрокурор Кравченко намагається "вичавлювати" з нардепа Федіра Христенка інформацію про НАБУ в обмін на угоду зі слідством, нібито, щоб продовжити атаку на НАБУ та САП.

Нагадаємо, раніше в НАБУ заявили, що детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, який нині знаходиться під вартою за звинуваченнями у продажі технічної коноплі до Дагестану, документував Тімура Міндіча та інших осіб, причетних до злочинної схеми, яку викрили в межах операції "Мідас".

Сам детектив стверджує, що потрапив за ґрати СІЗО через результати його роботи в антикорупційному органі.