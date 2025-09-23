Эксперт опроверг позицию ЦПК по делу Магамедрасулова: четко прослеживается дагестанский след

Он призывает определить, каким образом возможный участник схемы может быть свидетелем у НАБУ.

Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина не замечает очевидных фактов в деле топ-чиновника НАБУ Руслана Магамедрасулова и любой ценой пытаются спасти его от правосудия. Об этом в своей заметке в соцсети Facebook пишет политический эксперт Олег Постернак.

"Куча доказательств, но ЦПК их упорно не замечает. Опять запустили старый тезис, что якобы на пленках Магамедрасулова разговоры об Узбекистане, а не Дагестане. А потом еще и вытащили какого-то "свидетеля" Мамешева, который клянется, что "Руслан — не виноват", — пишет Постернак.

По его мнению, Мамешев может быть участником преступления: "То есть верить ему — это все равно, что верить Януковичу-младшему, который рассказывает, что Виктор Федорович — ничего не воровал, а жил на украинскую пенсию".

Олег Постернак обращает внимание на ряд важных фактов:

"Экспертиза подтвердила, что Магамедрасулов по телефону говорит об отправке конопли именно в Дагестан.

Опубликованы документы конопляных государственных программ рф, которые действуют, в частности, в Дагестане.

Куча переписок свидетельствует, что Магамедрасулов лично занимался вопросом продажи конопли в Дагестан.

Даже емейл, куда отправляли коммерческое предложение — дагестанский (ООО "Агропрайм").

Магамедрасулов — дагестанец. Его отец — дагестанец. Мамешев — дагестанец. И по логике ЦПК — все они продавали коноплю почему-то в Узбекистан?".

"Но в ЦПК просто не замечают доказательств", — добавляет эксперт.

Он призывает определить, каким образом возможный участник схемы может быть свидетелем в НАБУ. "Действительно ли он свидетель? И почему Бюро допрашивает его по делу, которое ведет СБУ?", — отмечает Постернак.