Голосували за гроші: НАБУ і САП взялися за народних депутатів

Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели операцію під прикриттям.

У результаті ними було викрито організовану злочинну групу (ОЗГ), до складу якої входили чинні народні депутати України, повідомило відомство на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

За даними слідства, учасники групи "на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України".

Імен і фракцій правоохоронці не називали, а всі деталі пообіцяли оприлюднити пізніше.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у себе в Telеgram-каналі написав, що наразі НАБУ проводить слідчі дії в приміщенні комітету Ради з транспорту.

Ще 20 грудня ресурс "Дзеркало тижня" повідомив, що за два роки прослуховування в офісі нардепа "Слуги народу" Юрія Кисіля детективи Національного антикорупційного бюро зафіксували конфіденційні контакти парламентарія з колишнім першим помічником президента України Сергієм Шефіром і багатьма іншими посадовцями.

Крім того, за словами джерел, ідеться про офіс, де "слуги" отримували свої конверти з грошима.

Олексій Гончаренко 12 грудня стверджував, що НАБУ прослуховувало депутата Юрія Киселя. За даними Гончаренка, Кисіль "дуже занепокоївся", дізнавшись про прослуховування, "як і його близький друг Сергій Шефір", котрий є співзасновником студії "Квартал 95" і раніше був першим помічником президента України до березня 2024 року.

Тим часом журналіст "Української правди" Михайло Ткач вирушив до Ізраїлю, де йому вдалося поговорити з фігурантами розслідування НАБУ і САП про масштабну корупційну схему в енергетиці Тимуром Міндічем і Олександром Цукерманом.

Обидва своєї провини не визнають. Міндіч заявив, що його зробили крайнім, а Цукерман і зовсім сказав, що детективи все придумали, і він ні в чому не винен.