НАБУ вручило подозрения пяти народным депутатам Украины: первые детали расследования

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении пятерым народным депутатам в рамках расследования деятельности организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде Украины.

Участники ОПГ обеспечивали финансовое вознаграждение нардепам за "нужное" голосование, сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей.

"В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов", – уточнили в НАБУ.

По версии правоохранителей, для организации голосований фигуранты дела посылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp. После голосования отдельным народным депутатам платили за "правильное" волеизъявление. Чтобы выяснить это, детективам-антикоррупционерам пришлось провести целую операцию под прикрытием.

Всем подозреваемым вручены ходатайства об избрании мер пресечения.

Имена депутатов не называются, однако ранее СМИ утверждали, что все пятеро – из фракции "Слуга народа": Евгений Пивоваров, Юрий Кисель, Ольга Савченко, Игорь Негулевский из транспортного комитета и Михаил Лаба из комитета по вопросам бюджета.

В прессе также проскочила информация, что детективы НАБУ якобы интересовались и Юрием Корявченвоым ("Юзик"), который якобы уехал из Украины. Однако правоохранители опровергли информацию о том, что у него проводились обыски.