НАБУ вручило подозрения четырем депутатам из "Слуги народа", – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура вручили подозрения депутатам из фракции "Слуга народа", которых подозревают в получении неправомерной выгоды за "нужные" голосования в Верховной Раде.

Речь якобы идет о Евгении Пивоварове, Юрии Киселе и Игоре Негулевском, сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах и фракции "Слуга народа". Кроме того, УП сообщает, что подозрения получила еще один депутат от "Слуги народа" Ольга Савченко, хотя "Зеркало недели" говорит о троих подозреваемых.

Подозрения предъявлены по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Также указаны статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Юрий Корявченков ("Юзик") успел выехать из Украины. Источники "Украинской правды" во фракции отрицают эту информацию. По их данным, Корявченкову не объявляли подозрение. Ранее НАБУ опровергали информацию об обысках у него.

О прослушивании в офисе Юрия Киселя ZN.ua сообщило еще 11 декабря. Уже 20 декабря появилась информация, что за два года прослушивания Киселя детективы Национального антикоррупционного бюро зафиксировали конфиденциальные контакты парламентария с бывшим первым помощником президента Украины Сергеем Шефиром и многими другими должностными лицами.

Кроме того, по словам источников, речь идет об офисе, где "слуги" получали свои конверты с деньгами. Источники "Зеркала недели" сообщали, что НАБУ и САП вышли на "кассовое окно", депутатов "благодарили" за правильное голосование. Речь шла о суммах от $5 тысяч рядовым нардепам, и до $10-15 тысяч – председателям и заместителям председателей комитетов.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что раздачу денег депутатам называли "билеты на футбол". В видео, которое он записал, парламентарий предположил, что отдуваться за всех будут где-то пять депутатов из транспортного комитета Рады.

Он опроверг связь этого расследования с операцией "Мидас", заявив, что это совершенно другая история.

В НАБУ информацию журналистов пока что официально не комментировали и имена тех, кому вручали подозрения и вручали ли их вообще, не комментировали. Также пока молчат и страницы "Слуги народа" в соцсетях. В Telegram-канале из последних публикаций – только посты президента Владимира Зеленского.

Напомним, НАБУ провело операцию под прикрытием, в ходе которой раскрыли организованную преступную группу с участием действующих народных депутатов, которым платили за правильное голосование.