"Слуги народа" получали деньги в конвертах в офисе Киселя, где НАБУ вело прослушку, — СМИ

Инсайдеры утверждают, что в офисе народного депутата Юрия Киселя, где вели прослушку детективы НАБУ, "слуги народа" получали теневые выплаты. Расследование относительно денег в конвертах якобы началось со времен, когда директором бюро был Артем Сытник.

О прослушке у Юрия Киселя пишет 20 декабря "Зеркало недели". Журналисты со ссылкой на источники из окружения нардепа рассказывают, что в офисе Киселя в партии "Слуга народа" было "кассовое окно".

По информации инсайдеров, за два года прослушивания в офисе нардепа "Слуги народа" Юрия Киселя детективы Национального антикоррупционного бюро зафиксировали конфиденциальные контакты парламентария с бывшим первым помощником президента Украины Сергеем Шефиром и многими другими должностными лицами.

Кроме того, по словам источников, речь идет об офисе, где "слуги" получали свои конверты с деньгами.

Журналисты отметили, что расследование первого дела о теневых выплатах началось, когда директором НАБУ был Артем Сытник (с 2015 до 2022 года). В то время о выплатах "слугам народа" в конвертах заявлял ныне погибший нардеп Антон Поляков, утверждая, что по 5 тысяч долларов выплачивают "обычным" депутатам и по 10-15 тысяч — председателям и заместителям председателей комитетов. Позже бывший нардеп "Слуги народа" Александр Трухин был признан судом виновным в предложении взятки правоохранителю после расследования НАБУ — по словам журналистов, Трухин был "кассиром" партии. После этого пандемия COVID-19, полномасштабное вторжение РФ и отсутствие у руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры права регистрировать уголовные производства против нардепов без санкции от генерального прокурора затормозили расследование.

По данным инсайдеров, детективы НАБУ вели прослушку в офисе Киселя не в рамках операции "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике, однако она касалась взяточничества в высших эшелонах власти.

В НАБУ на момент публикации новости не давали официальных комментариев относительно информации СМИ о "конвертах" в офисе Киселя. Также на материал журналистов по поводу нового возможного "бэк-офиса", в котором нардепы могли получать деньги, не реагировал сам Юрий Кисель.

Напомним, народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко 12 декабря утверждал, что НАБУ прослушивало депутата Юрия Киселя. По данным Гончаренко, Кисель "очень забеспокоился", узнав о прослушивании, "как и его близкий друг Сергей Шефир", который является соучредителем студии "Квартал 95" и ранее был первым помощником президента Украины до марта 2024 года.

4 декабря "Детектор Медиа" со ссылкой на пресс-службу "Квартала 95" рассказывал, что студия зарегистрировала новую компанию без Тимура Миндича, однако согласно реестру Сергей Шефир, который по данным следствия также фигурирует на "пленках Миндича", все еще владеет 54,5% ООО "Квартал ЮА".