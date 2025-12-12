Два года под наблюдением: НАБУ прослушивало депутата Юрия Киселя, — Гончаренко

Народный депутат от "Слуг" Юрий Кисель в течение двух лет находился под прослушкой НАБУ, о чем сам не знал. Прослушка уже демонтирована, а ее участники, по данным источников, были серьезно взволнованы.

Как написал в своем телеграм-канале народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, слежка велась два года без ведома Киселя.

По данным моих источников, Юрий Кисель очень забеспокоился после демонтажа прослушки. Подобным образом реагировал его близкий друг Сергей Шефир — соучредитель студии "Квартал 95" и бывший первый помощник президента Украины.

Пока неизвестно, обнародует ли НАБУ дополнительные пленки, касающиеся этого дела. Стоит заметить, что Юрий Кисель на момент публикации новости не комментировали эту информацию.

Кто такой Юрий Кисель и что известно о его причастности к "пленкам Миндича"

Юрий Кисель — народный депутат девятого созыва от "Слуги народа", бывший председатель Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры и экс-руководитель Днепропетровской областной парторганизации. До прихода в политику работал в строительном бизнесе и руководил компаниями, производящими бетон.

В ноябре 2025 года его имя появилось в расследовании НАБУ и САП в рамках операции "Мидас" по коррупции в энергетике: фигуранты дела упоминали депутата в своих разговорах. Как сообщало издание BBC, во время судебного разбирательства прокурор САП привел фрагмент разговора Тимура Миндича ("Карлсон") и бывшего помощника президента Сергея Шефира: "Если ты в команде, то ты у меня Кисель и Сова, что-то, где-то сюда... Я сразу сказал 50% сюда". По словам прокурора, речь шла о народных депутатах Юрии Киселе и Александре Сове.

BBC News Украина направило обоим депутатам запросы относительно упоминания их фамилий и возможных связей с Миндичем и Шефиром. В частности, Александр Сова ответил, что упоминание его фамилии стало для него "странным" и сейчас он пытается выяснить его содержание. Он также признал, что знаком с Сергеем Шефиром и "дружит с ним". Зато Юрий Кисель запрос от BBC прочитал, однако ответа не предоставил.

Относительно законодательной деятельности, Кисель голосовал за законопроект №12414, который фактически подчинял НАБУ и САП Генпрокурору, а также поддержал градостроительную реформу №5655.

