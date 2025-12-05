Санкции за $250 тысяч: НАБУ вручило подозрение нардепу Анне Скороход, что инкриминируют

Народный депутат Анна Скороход получила подозрение от НАБУ и САП. По данным следствия, она могла возглавлять преступную организацию, которая требовала 250 тысяч долларов взятки у предпринимателя.

Об объявлении подозрения действующему нардепу пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила в Facebook. По информации нардепа Алексея Гончаренко, речь идет об Анне Скороход.

В пресс-службе НАБУ рассказали, что подозреваемые предлагали неназванному предпринимателю организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны на компанию-конкурентку. По данным следствия, когда "клиент" отдал часть взятки в размере 125 тысяч долларов, его заверили, что деньги будут переданы должностным лицам СНБО.

"Чтобы быть уверенными, что получат всю сумму, сообщники попросили представителя общества написать расписку, мол, он одолжил у них деньги. Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку злоумышленники не нашли лицо, которое бы согласилось совершить незаконные действия", — рассказали в НАБУ.

Подозрения получила народный депутат, ее помощник и сообщник.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что деятельность группы была разоблачена совместно со Службой безопасности Украины. По данным следствия, народный депутат Украины была "гарантом" соглашения о применении санкций СНБО к конкурентной компании.

В деле сообщено о подозрениях по ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (неправомерная выгода должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, или совершенные организованной группой лиц или ее участником). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Обыски у Анны Скороход

В "Украинской правде" 5 декабря со ссылкой на источники сообщали, что к народному депутату Анне Скороход пришли с обысками детективы НАБУ. В бюро подтверждали первоочередные следственные действия у действующего нардепа, однако не называли имени. Парламентарий подтвердила обыски в ее жилье и заявила, что ей нечего скрывать от следствия, а ее деятельность — "на ладони".

"Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции", — написала Скороход в Telegram.

Напомним, 28 ноября издание NV со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что руководителю САП Александру Клименко хотели вручить подозрение из-за "операции Мидас", в рамках которой были разоблачены коррупционные схемы в энергетике.