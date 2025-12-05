Санкції за $250 тисяч: НАБУ вручило підозру нардепці Анні Скороход, що інкримінують

Народна депутатка Анна Скороход отримала підозру від НАБУ і САП. За даними слідства, вона могда очолювати злочинну організацію, що вимагала 250 тисяч доларів хабаря у підприємця.

Про оголошення підозри чинній нардепці пресслужба Національного антикорупційного бюро повідомила у Facebook. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, мова йде про Анну Скороход.

В пресслужбі НАБУ розповіли, що підозрювані пропонували неназваному підприємцю організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони на компанію-конкурентку. За даними слідства, коли "клієнт" віддав частину хабаря в розмірі 125 тисяч доларів, його запевнили, що гроші будуть передані посадовцям РНБО.

"Щоб бути певними, що отримають всю суму, спільники попросили представника товариства написати розписку, мовляв, він позичив у них гроші. Утім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не знайшлии особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії", — розповіли в НАБУ.

Підозри отримала народна депутатка, її помічник та спільник.

Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що діяльність групи було викрито спільно зі Службою безпеки України. За даними слідства, народна депутатка України була "гарантом" угоди про застосування санкцій РНБО до конкурентної компанії.

У справі повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (неправомірна вигода службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без неї.

Обшуки у Анни Скороход

В "Українській правді" 5 грудня з посиланням на джерела повідомляли, що до народної депутатки Анни Скороход прийшли з обшуками детективи НАБУ. В бюро підтверджували першочергові слідчі дії у чинної нардепки, проте не називали імені. Парламентарка підтвердила обшуки в її житлі та заявила, що їй нічого приховувати від слідства, а її діяльність — "на долоні".

"Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", — написала Скороход у Telegram.

Нагадаємо, 28 листопада видання NV з посиланням на джерело у правоохоронних органах писало, що керівнику САП Олександру Клименку хотіли вручити підозру через "операцію Мідас", в межах якої було викрито корупційні схеми в енергетиці.