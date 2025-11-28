"Усі бояться": керівнику САП хотіли вручити підозру через "операцію Мідас", — ЗМІ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко міг отримати підозру і стати фігурантом кримінального розслідування. Вона готувалася на фоні розслідування щодо корупції в українській енергетиці.

Утім зараз цю підозру передумали оформлювати документально та вручати. Про це повідомляє NV з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Співрозмовник видання заявив, що "усі бояться дати підозру" Клименку.

При цьому, якщо за підсумками обшуків НАБУ та САП у голови Офісу президента Андрія Єрмака вирішать повідомити йому про підозру, то саме Клименко має підписувати підозру чиновнику такого рівня.

Джерело розповіло, що звинувачення готувалося на тлі "операції Мідас", яка викрила корупцію в українській енергетиці, і з якою були пов'язані українські високопосадовці. Деякі ЗМІ повідомляли, що на "плівках Міндіча" — записах розмов фігурантів справи — може лунати голос Андрія Єрмака під прізвиськом Алі Баба. Утім співрозмовники "УП" повідомили, що "Алі Баба" — це не позивний з записів НАБУ, а прізвисько Єрмака, яким для конспірації послуговуються самі детективи й прокурори у внутрішніх комунікаціях.

У пресслужбі САП в коментарі NV повідомили, що не можуть коментувати чутки чи якісь джерела. Натомість у ДБР повідомили, що не мають жодної інформації про реальну чи уявну підозру керівнику САП.

Фейковий паспорт Клименка

Блогер та волонтер Сергій Стерненко 28 листопада вранці звернув увагу на фейк, запущений росіянами 2 дні тому. В одному з російських ЗМІ опублікували статтю про затримання групи, яка нібито робила паспорти нелегальним мігрантам. На фотографіях, які долучені до публікації, є паспорт на ім'я Олександра Клименка.

Сам Клименко інформацію про свій паспорт не коментував.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Андрій Єрмак поставив задачу готувати підозру керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку.

Обшуки у Єрмака

Вранці 28 листопада у голови Офісу президента Андрія Єрмака були проведені обшуки. Сам керівник ОП заявив, що він зі свого боку цілком сприяє слідству.

Джерела Фокусу зазначили, що жодній особі за підсумками обшуків підозру не вручали. У матеріалі Financial Times повідомляють, що обшуки пов'язані з операцією "Мідас".