"Все боятся": руководителю САП хотели вручить подозрение из-за "операции Мидас", — СМИ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко мог получить подозрение и стать фигурантом уголовного расследования. Оно готовилось на фоне расследования о коррупции в украинской энергетике.

Впрочем сейчас это подозрение передумали оформлять документально и вручать. Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания заявил, что "все боятся дать подозрение" Клименко.

При этом, если по итогам обысков НАБУ и САП у главы Офиса президента Андрея Ермака решат сообщить ему о подозрении, то именно Клименко должен подписывать подозрение чиновнику такого уровня.

Источник рассказал, что обвинение готовилось на фоне "операции Мидас", которая разоблачила коррупцию в украинской энергетике, и с которой были связаны украинские чиновники. Некоторые СМИ сообщали, что на "пленках Миндича" — записях разговоров фигурантов дела — может звучать голос Андрея Ермака под прозвищем Али Баба. Впрочем, собеседники "УП" сообщили, что "Али Баба" — это не позывной из записей НАБУ, а прозвище Ермака, которым для конспирации пользуются сами детективы и прокуроры во внутренних коммуникациях.

Відео дня

В пресс-службе САП в комментарии NV сообщили, что не могут комментировать слухи или какие-то источники. Зато в ГБР сообщили, что не имеют никакой информации о реальном или мнимом подозрении руководителю САП.

Фейковый паспорт Клименко

Блогер и волонтер Сергей Стерненко 28 ноября утром обратил внимание на фейк, запущенный россиянами 2 дня назад. В одном из российских СМИ опубликовали статью о задержании группы, которая якобы делала паспорта нелегальным мигрантам. На фотографиях, которые приложены к публикации, есть паспорт на имя Александра Клименко.

Сам Клименко информацию о своем паспорте не комментировал.

"паспорт Александра Клименко" Фото: Telegram / Стерненко

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Андрей Ермак поставил задачу готовить подозрение руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.

Обыски у Ермака

Утром 28 ноября у главы Офиса президента Андрея Ермака были проведены обыски. Сам руководитель ОП заявил, что он со своей стороны вполне способствует следствию.

Источники Фокуса отметили, что ни одному лицу по итогам обысков подозрение не вручали. В материале Financial Times сообщается, что обыски связаны с операцией "Мидас".