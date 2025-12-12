Два роки під наглядом: НАБУ прослуховувало депутата Юрія Кісєля, — Гончаренко

Народний депутат від "Слуг" Юрій Кісєль протягом двох років перебував під прослуховуванням НАБУ, про що сам не знав. Прослуховування вже демонтоване, а його учасники, за даними джерел, були серйозно схвильовані.

Як написав у своєму телеграм-каналі народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко, стеження велося два роки без відома Кісєля.

За даними моїх джерел, Юрій Кісєль дуже занепокоївся після демонтажу прослуховування. Подібним чином реагував його близький друг Сергій Шефір — співзасновник студії "Квартал 95" та колишній перший помічник президента України.

Наразі невідомо, чи оприлюднить НАБУ додаткові плівки, що стосуються цієї справи. Варто зауважити, що Юрій Кісєль на момент публікації новини не коментували цю інформацію.

Хто такий Юрій Кісєль та що відомо про його причетність до "плівок Міндіча"

Юрій Кісєль — народний депутат дев’ятого скликання від "Слуги народу", колишній голова Комітету з питань транспорту та інфраструктури та екскерівник Дніпропетровської обласної парторганізації. До приходу в політику працював у будівельному бізнесі та керував компаніями, що виробляють бетон.

У листопаді 2025 року його ім’я з’явилося в розслідуванні НАБУ та САП у межах операції "Мідас" щодо корупції в енергетиці: фігуранти справи згадували депутата у своїх розмовах. Як повідомляло видання BBC, під час судового розгляду прокурор САП навів фрагмент розмови Тімура Міндіча ("Карлсон") та колишнього помічника президента Сергія Шефіра: "Якщо ти в команді, то ти у мене Кісєль і Сова, щось, десь сюди… Я відразу сказав 50% сюди". За словами прокурора, йшлося про народних депутатів Юрія Кісєля та Олександра Сову.

BBC News Україна надіслало обом депутатам запити щодо згадки їхніх прізвищ та можливих зв’язків із Міндічем і Шефіром. Зокрема, Олександр Сова відповів, що згадка його прізвища стала для нього "дивною" і зараз він намагається з’ясувати її зміст. Він також визнав, що знайомий із Сергієм Шефіром і "товаришує з ним". Натомість Юрій Кісєль запит від BBC прочитав, однак відповіді не надав.

Щодо законодавчої діяльності, Кісєль голосував за законопроєкт №12414, який фактично підпорядковував НАБУ і САП Генпрокурору, а також підтримав містобудівну реформу №5655.

