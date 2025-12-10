Застави за фігурантів справи "Мідас" вносила меблева фірма: у НАБУ проводять перевірку

Національне антикорупційне бюро перевіряє компанії та персоналії, які вносили застави за фігурантів справи "Мідас". Зокрема запити щодо цього було надіслано до державної служби фінансового моніторингу.

Наразі там не дослідили законність походження коштів у фізичних та юридичних осіб. Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо операції "Мідас".

Одна з фірм, яка вносила заставу, — меблева фірма "Вангар" зі статутним капіталом в 1 000 гривень, яку створили лише у травні цього року.

Голова Служби фінмоніторингу Філіп Пронін також був присутній на засіданні ТСК. Він розповів, що вони продовжують досліджувати походження коштів.

За його словами, досі цього не зробили через те, що не можуть блокувати транзакції і поступово отримують потрібну інформацію у банків, через які вносили застави.

Крім того, депутати запитали про внесення застав в розмірі 25 млн грн і 12 млн грн меблевою фірмою "Вангар" зі статутним капіталом. На це Пронін дав відповідь, що Фінмон нібито не бачить підозрілих транзакцій і тільки постфактум перевіряє походження коштів.

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк також розповідає про те, як під заставу у 95 млн вийшов Ігор Фурсенко, який фігурував на "плівках Міндіча" під прізвиськом "Рьошик". Слідство встановило, що він був "бухгалтером бек-офісу з легалізації коштів".

Заставу у 95 млн грн внесла компанія зі статутним капіталом 100 тисяч грн.

Железняк з посиланням на дані податкової повідомив, що компанія жодного разу за 6 років існування не подала звітність в ДПС.

"Тобто у фірми НУЛЬ доходів. НУЛЬ співробітників. І тут різко на рахунку з'являється 95 млн грн на заставу. Звідки з'явилися гроші — невідомі. Спитали у Держфінмону, чи нічого їх не збентежило", — зазначив Железняк.

Крім того, нардеп розповів, що на засіданні ТСК директор НАБУ повідомив, що кошти в Вищий антикорупційний банк вносили через державний банк. Зокрема, через "Сенс банк".

У листопаді на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки щодо операції "Мідас" з'ясувалося, що адреса реєстрації компанії для інкасації "Сенс Банку" виявилося однаковою з підприємством "Ізумруд" Тимура Міндіча.

Раніше стало відомо, що представники Держприкордонслужби відмовилися приходити на засідання ТСК щодо викриття корупції в енергетиці. Прикордонники мали розповісти, яким чином бізнесмен Тимур Міндіч швидко виїхав з України перед обшуками НАБУ.

Нагадаємо, що 28 листопада за Ігоря Фурсенка ("Рьошика") внесли заставу у розмірі 95 мільйонів гривень. Заставу сплатила приватна компанія "Варус Сінерджі", основний вид діяльності якої — оптова торгівля деревиною. Фірму зареєстрували у Маріуполі у 2019 році, а у 2022-му змінили юридичну адресу на Київ.

19 листопада заставу внесли за ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова. Журналісти встановили, що найбільшу частину застави — 30 мільйонів гривень — сплатив Андрій Процик, ймовірно, український адвокат. Ще 21,6 мільйона гривень застави внесла жінка, на ім'я Ірина Миколаївна Федорович. Її точна ідентичність наразі залишається невстановленою.