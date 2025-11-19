51,6 млн грн застави за Чернишова: гроші внесли дві фізичні особи, — "Схеми"

Ексвіцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, який проходить підозрюваним у справі про корупцію в "Енергоатомі". Найближчим часом має вийти із СІЗО.

19 листопада за нього внесли заставу в розмірі 51 600 000 гривень, повідомляють "Схеми". З посиланням на свої джерела, журналісти пишуть, що заставу внесли дві фізичні особи. Одна із них дала 30 мільйонів, інша — 21,6 мільйона.

Вийти на свободу він зможе вже до кінця дня.

Напередодні Вищий антикорупційний суд заарештував Чернишова на 60 діб із можливістю внести заставу в розмірі 51,6 мільйона гривень.

Екс-політик, якому інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в "Енергоатомі", заявляв, що не має жодного стосунку до корупційного скандалу.

А от сторона обвинувачення стверджувала протилежне. Зокрема, прокурор наполягав на тому, що було зафіксовано три факти отримання значних сум Чернишовим і його дружиною, і що той фігурує на плівках НАБУ.

Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад $1,2 мільйона доларів і майже 100 тисяч євро готівкою.

На "плівках Міндіча" Чернишов нібито фігурує як "Че Гевара". Однак і сам Чернишов, і його захист стверджують, що йдеться про когось іншого.

Екс-віце-прем'єр-міністр однак підтвердив, що одного разу був у бек-офісі Міндіча, де проводилася легалізація грошей, але прийшов не за грошима, а на засідання "інтелектуального клубу", організованого Цукерманом.

На момент публікації матеріалу Чернишов ніяк не прокоментував внесення застави. Також жодної офіційної інформації поки не опублікував і ВАКС.

Справа Олексія Чернишова: що відомо

У ЗМІ припускають, що під прізвиськом "Че Гевара" на аудіозаписах НАБУ звучить колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов. Журналісти запитали у нього в суді 17 листопада,"хто такий Че Гевара". Колишній чиновник відкинув підозри і відповів: "Ну, я Чернишов. Я вам так скажу". За його словами, він не знайомий із більшістю фігурантів "плівок Міндіча".

НАБУ вручили Чернишову клопотання про арешт 14 листопада. За даними слідства, він нібито отримав понад $1,2 млн у "пральні Міндіча", де легалізували незаконні "відкати" від договорів "Енергоатому". До того, 11 листопада, НАБУ оголосило підозру колишньому віцепрем'єру Чернишову.

Не "Енергоатомом" єдиним

Скандал навколо "Енергоатому" — не єдина історія, де фігурує Чернишов.

23 червня НАБУ і САП повідомили йому про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб. Народний депутат Ярослав Железняк зазначав, що підозри в тій самій справі отримували також ексрадник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира та його довірена особа Олег Татаренко.

За інформацією слідства, забудовник і його довірена особа розробили схему незаконного отримання земельної ділянки в Києві під будівництво житлового комплексу.

Міністра Чернишова залучили до реалізації схеми, а також його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директора державного підприємства.

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, але відмовив у носінні електронного засобу контролю (браслета).

Заставу за нього вже незабаром було внесено в повному обсязі.

